Andy ya no se pertenece

Escuché este argumento de un simpatizante de Morena para defender a Andy López Beltrán.

Su viaje a Japón en el hotel Okura por el que pagó 7 mil pesos la noche. Su cena en el restaurante Sasanka de Tokio por la que desembolsó 47 mil pesos, según Aristegui Noticias.

Su sociedad con Fabián Delgado, chef tapatío y empresario gastronómico, para crear Realesco, una importadora de vinos naturales que tiene un wine bar en Lope de Vega 121 en Guadalajara.

Este fue el argumento:

“Cada quien hace lo que quiere con su dinero. No es delito abrir una empresa si se hace con recursos privados y de procedencia lícita”.

En la mañanera de octubre de 2021, Andrés Manuel López Obrador comentó la aparición de Emilio Lozoya -en ese momento bajo proceso judicial-.

El ex titular de Pemex apareció en una foto comiendo un patito pekinés en un lujoso restaurante de comida china en Lomas de Chapultepec.

“Es legal, pero es inmoral”, criticó AMLO.

El ex mandatario dijo lo mismo sobre el finiquito de 1.9 mdp para Lorenzo Córdova al dejar la presidencia del INE.

En esos mismos términos se refirió al caso de Felipe Calderón que trabajó -cuatro años después de terminar su mandato- para la multinacional Iberdrola.

“Es legal, pero es inmoral”.

¿Más ejemplos? Oxxo paga menos luz que una tienda de abarrotes. Sí, es legal, pero inmoral, acusó el ex mandatario.

Larga es la lista y breve este espacio.

El movimiento concebido por AMLO se fundó en un principio moralizante que tiene en la austeridad y la humildad uno de sus ejes. El deber ser es la razón de ser.

La moralidad importa como diferenciador frente a la inmoralidad de los adversarios.

La misma vara con la que López Obrador midió a políticos, empresarios y adversarios se revierte ahora cuando la lupa se posa en su hijo, que no es cualquiera: López Beltrán es el número dos de Morena. Ahora sus actos están cargados de moralidad (o inmoralidad). Sus lujos y su sociedad como empresario de vinos es legal, pero inmoral según los principios del movimiento que encabeza.

Andy debe entender que ya no se pertenece, pues.