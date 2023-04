Andrés, ¿pretendes desestabilizar al país?

Por lo que vemos en tus acciones cada día más desquiciadas, ¿o será una estrategia tuya para el 2024 y digas que el país está inestable para nuevas elecciones y quieras quedarte? Te das cuenta de que el único que levanta la 4T eres tú, que has sido buen candidato y malo como Presidente, y tus corcholatas no levantan, cada día están más alejadas de sus votantes.

Esta semana no ha sido buena para ti y tu 4T. Recuerda que la desesperación es mala consejera y tú eres el principal generador del desorden en México. Primero, la investigación de la DEA sobre el fentanilo que se produce en nuestro país, calificándola como la mayor y más prolífica operación de tráfico de fentanilo del mundo, aunque tú sigas negando que en nuestro país se produce. Por lo que calificaste la investigación de la DEA como “una intromisión abusiva, prepotente, que no debe aceptarse bajo ningún motivo”.

Sólo ponte a pensar, si la DEA investigó al cártel de Sinaloa, no solo tiene conocimiento del fentanilo, sino de otras cosas, como pueden ser las personas del gobierno involucradas en estas operaciones. Por otro lado, sale a la luz los gastos y viajes realizados por la familia del Secretario de la Defensa Nacional, informando en tu mañanera que sellarás la información secreta que está saliendo a la luz pública porque “estamos siendo objeto de espionaje por parte del Pentágono, la DEA y algunos medios de comunicación”. Como en todo lo que dices sin problema alguno, nunca pruebas nada, pues crees que las mentiras repetidas llegan a ser verdad.

Andrés, sólo logras restarte autoridad, demostrando lo desinformado que estás y tu ignorancia exhibida en cada mañanera. También dijiste esta semana que nuestro sistema de salud no solo va a estar como el de Dinamarca sino mejor. Eso es mentira, ya que el fracaso del sistema de salud ha sido una constante de tu gobierno, en donde vemos la carencia y desabasto de medicinas. Así que lo vemos ya como un mal chiste.

Tu pleito con Iberdrola, a la que has reclamado, denunciado y acosado, le pagas una millonada por sus plantas eléctricas y se ríen de ti, dejando el país con los bolsillos llenos, llevándose su dinero a invertirlo en otro lado. Al INE sigues hostigándolo diciendo que su único Dios es el dinero. Recuerda que este organismo legitimó tu triunfo cuando eras oposición. Al INAI, nuestro Instituto de Transparencia, le dijiste que no sirve de nada, todo por pedirte información sobre tus programas y gastos, que no has querido transparentar. Tus pleitos con la Suprema Corte, tus enfrentamientos con la clase media, así como las críticas a Estados Unidos, ¿crees que todo esto ayude en algo a México?

“El broche de oro de esta semana fue el revés que te dio la Suprema Corte al declarar inconstitucional el pase de la Guardia Nacional a la Sedena, ya que los Ministros estimaron que tu decreto viola la Constitución, y lo echaron abajo. Los tres votos que te favorecieron fueron de los Ministros afines a tu 4T, entre ellos la Ministra Yasmín Esquivel, lo cual es vergonzoso que sigas apoyando después de su plagio de tesis probado.

Aseguraste que presentarás una nueva iniciativa para que la Guardia Nacional pase a la Sedena en el 2024, cuando termines tu mandato. Algún as bajo la manga tendrás para que el fallo sea diferente.

Tu última iniciativa de hacer una nueva empresa operada por el Ejército, “Turismo del Bienestar”, para administrar, operar y brindar servicios aeroportuarios, ferroviarios, turísticos y culturales, implica reformar la Ley General de Turismo. Esta empresa manejará y administrará los recursos cobrados a los extranjeros que visitan México, conocidos como “derechos de no residentes”, actualmente administrados exitosamente por Fonatur.

Andrés, lo que es raro es que te hayamos permitido crecer tanto y no te hayamos puesto freno. O dime, ¿hasta cuándo vas a querer vernos la cara?

Andrés, ¿por qué no recapacitas y cambias tu actitud? Todavía puedes ser un buen Presidente.