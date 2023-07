Andrés, ahora sí se preparó la oposición

La alianza Va por México, hoy Frente Unido por México, presentó su método para la elección de su candidato a la Presidencia para el 2024, en donde vimos al PRI, el PAN y el PRD unidos en un frente común, que por supuesto no te gustó, Andrés, pues te están robando protagonismo al no ser tú el centro de la vida política de nuestro país esta semana, pero ya anímate, que la oposición estará presente en la agenda pública cada día más.

La definición del método para la elección del candidato fue un gran punto a favor de la oposición para definir un buen candidato que le gane a Morena en las próximas elecciones. Es un método respaldado por los partidos y la sociedad. Nunca nos imaginamos que los tres partidos, PRI, PAN y PRD, lograran llegar juntos a una elección y lo más importante, dándole su lugar a la sociedad civil para opinar y lanzar sus propuestas en la elección del candidato. Esperemos que Movimiento Ciudadano recapacite y se una al Frente Unido por México, esto lo debería hacer Dante Delgado. El único modo de tener una competencia verdadera es que todos los partidos, junto con la sociedad civil, estén unidos.

Por supuesto, Andrés, desacreditaste el proceso diciendo “es una faramalla”, cuando en realidad eso ocurre en tu partido, pues la designación será por dedazo como en el pasado que tanto mencionas. Tu desconcierto es evidente, tus seguidores no se motivan, no crecen. Seguramente ya estás pensando en encabezar la campaña y salir al rescate, sobre todo de tu preferida, Claudia, que no despega y repite como perico todo lo que dices sin entusiasmar. Además, no logra llenar sus eventos, aparte de que Marcelo Ebrard la desafía queriendo debatir con ella, lo cual debería ocurrir, ya que se vería la ventaja de Ebrard al tener más capacidad para ser tu sucesor, debido a su desempeño reconocido internacionalmente.

Volviendo al método de la oposición, su primera etapa arranca el 4 de julio con el registro de los interesados en participar. Tienen grandes mujeres y hombres capaces de competir, algunos serían magníficos presidentes pero no buenos candidatos, ya sea porque la ciudadanía no los conoce o porque los ven lejanos y con pocas posibilidades de competir. Para lograr su registro, deberán contar con el respaldo de 150 mil firmas que quedarán registradas electrónicamente. En la segunda etapa, participarán en un foro público donde presentarán sus propuestas e ideas en un debate. Después de una encuesta y estudios de opinión pública, se determinará quién cuenta con un mayor respaldo social, quedando solo los tres mejores perfiles. En la tercera etapa, participarán en cinco foros regionales para conocer a fondo sus ideas y propuestas. Al final, la ciudadanía votará en una consulta ciudadana para definir al candidato, cuyo nombre se dará a conocer el 3 de septiembre.

Andrés, con este método de la oposición, donde habrá debates, presionarán a tu partido para que también ustedes los tengan, y donde conoceremos a tus correligionarios y sabremos cómo piensan, si tienen ideas propias o solo las tuyas.

Dentro de los posibles aspirantes tenemos grandes mentes como José Ángel Gurría, Santiago Creel, Enrique de la Madrid y Beatriz Paredes, que serían buenos presidentes pero no buenos candidatos. Entre los que se están mencionando está Xóchitl Gálvez, a quien tú pusiste en el escaparate con tus desplantes, y sería una magnífica candidata. Sin embargo, los partidos deben apoyarla y no abandonarla en la contienda, y deberían respaldarla con los mejores hombres y mujeres capaces de acompañarla en caso de resultar triunfadora.

Andrés, aunque no te guste no ser el único protagonista en la agenda política del país, date cuenta de que existen otros actores que tú dabas por muertos y que pueden presentarte batalla al tratar de recomponer nuestro país y unir nuevamente a los mexicanos, llevando a México al lugar que nunca debió perder.