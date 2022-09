Andrés, ahora quieres ser estadista, ¿qué es lo que buscas, acaso el Nobel de la Paz?

Vuelves con tus distractores, en lugar de buscar soluciones para nuestro país que tanto lo necesita, como es por ejemplo en el tema de seguridad, juegas al estadista lanzando en pleno 16 de septiembre en lugar del tan anunciado por ti tu discurso nacionalista, defendiendo la soberanía de México y en el cual fijarías tu postura respecto a las demandas estadounidenses y canadienses por el tema energético, en lugar de eso lanzas tu plan de paz para el conflicto armado entre Rusia y Ucrania.

¿Crees de verdad que salvarás vidas y detendrás el conflicto entre estas dos naciones?, para lo cual presentas un plan de paz vago, ambiguo y burdo de solución; ¿acaso ignoras que este conflicto se inició por la invasión armada rusa al territorio ucraniano?, pues partes de que sí se pudo evitar esta guerra por la ONU o las principales potencias, pero que no hubo diálogo para poder evitarlo; nunca hubo diálogo ya que Rusia sólo invadió el territorio de Ucrania arbitraria y unilateralmente.

Andresito, ¿por qué mejor no condenas de forma clara y contundente esta invasión?, porque como ya te contestó el secretario Podolyak, asesor del presidente ucraniano Zelenski, que dijo que te colocas como un oportunista que le das a Rusia con la tregua que propones de 5 años, te dice “¿Que si tu plan es mantener a millones bajo ocupación, aumentar el número de entierros masivos y dar tiempo a Rusia para renovar las reservas antes de su próxima ofensiva?”.

También te dice “Los pacificadores que usan la guerra como tema para sus propias relaciones públicas sólo causan sorpresa”.

En tu propuesta para impulsar el diálogo quieres que se forme un comité integrado por: el Papa Francisco, el primer ministro hindú Narendra Modi y el secretario general de la ONU Antonio Guterres.

Tu juego de estadista no creo que aporte mucho a las crisis internas de nuestro país, pues como siempre sólo quieres distraer, presentándote como mesías, pues nos dices que “es un deber tratar de salvar vidas y evitar sufrimientos en esos países y que está de por medio detener la crisis económica, la inflación y el bienestar en todo el mundo que se encuentra afectado a raíz de la guerra”. Qué bueno que ahora te crees que puedes salvar al mundo, ya estás completamente convencido de que eres el mesías.

Nos dices que rechazan tu plan de paz por intereses de élite y lo desechan debido a sectarismos y por supuesto acusas de vulgaridad mental a los que se oponen a tu plan; volvemos a lo de siempre contigo, que crees que los que no piensan como tú están en el error, pues sólo tú eres “el dueño” de la verdad absoluta, por eso anunciaste que próximamente el canciller Marcelo Ebrard va a ir a la ONU a presentar tu propuesta porque no la entendieron y que ya has cabildeado el asunto por conducto de Juan Ramón de la Fuente, el cual es nuestro embajador en ese organismo.

Así o más clara tu búsqueda al Premio Nobel de la Paz.

Recuerda que el año pasado también hiciste una propuesta sobre política internacional, que consistió en la creación de una especie de Unión Europea en América Latina y que ningún país te apoyó.

Como estás viendo, tu plan de paz fue rechazado por Ucrania, no fue atendido por Rusia, ni por la ONU, por lo que sólo quedarás, pero ahora en el ridículo ya no sólo nacional sino internacional.