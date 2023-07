Andrés, ¡No chilles, aguantate!

¡Vaya, Vaya…!. Después de 56 meses que desde el púlpito mañanero se ha desplegado una campaña de desinformación dentro de la política oficialista de comunicación de Andrés Manuel López Obrador, emprendiendo una serie de ataques en contra de los medios de comunicación y de persistente acoso en contra de muchos sectores privados y políticos, hoy el inquilino de Palacio dice que hay una campaña “perversa” y “fascista” en su contra, advirtiendo que hay una trama para atacarlo con rumores que pretenden desestabilizar su gobierno y afectar su imagen. !Vaya, vaya…!

Hoy, el ‘inventor’ de la Cuarta Transformación, se siente acorralado, criticado y perseguido, como él mismo ha acechado a muchos mexicanos y organizaciones que su única preocupación es que el país no se vaya por la borda.

Además, ayer hizo un llamado a los periodistas para que reflexionen, porque dice que no es un “represor” y que enfrenta a sus enemigos políticos por las vías pacíficas. Hoy, quien hoy porta la banda presidencial no se acuerda de la serie de agresiones y acusaciones verbales que ha hecho en contra de muchos personajes de la sociedad y organizaciones civiles, que en 56 meses tampoco recuerda de todas las promesas que hizo y en su campaña -en el preámbulo de llegar ‘a la grande-, de los compromisos que adquirió y se comprometió, de la retahíla de mentiras que ha pregonado durante sus cientos de mananeras o de las declaraciones falsas recurriendo a sus “otros datos”.

Ayer Andrés dijo que está “acostumbrado a luchar y enfrentar a los adversarios en buena lid (?)...no con trampas, no de manera inmoral, si llegué a donde estoy es porque conservo inalterables mis principios, no llegué dejando trozos en el camino”. No, no ha dejado trozos, ha dejado un desastre, con una nación dividida, enfrentada en muchos sentidos y lo que es peor, ni las manos ha metido para evitar -como dice la iglesia católica- que tengamos “un país ensangrentado”.

Las estadísticas de ‘sus mensajes mañaneros” lo pintan lo que es: En sus 56 meses en el ‘trono de Palacio’ se le han contabilizado -en números redondos- 100 mil mentiras. Un promedio de 103 mentiras por día -como referencia, 230% más que las que hizo Donald Trump en sus cuatro años como mandatario estadounidense-.

Señor presidente no se queje -’No chille’-. Lo que ha sembrado en 56 meses hoy lo empieza a cosechar, y aún falta.

"Ahora estoy sintiendo una campaña muy sucia, muy perversa, muy inhumana, muy autoritaria, fascista, de mucha maldad; ojalá y recapaciten porque no estoy viendo que sea espontáneo, lo acaban de echar a andar, cuando mucho hace una semana", dijo ayer Andrés. ¡No chilles Andrés, aguantate!, y sé consiente que quienes te enfrentan lo hacen de la misma manera y forma como has actuado en tu administración. ¿Usted, qué opina?

