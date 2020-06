Andrés Manuel y su ejemplo

Andrés Manuel, ¿cuál es tu propósito al decir una cosa y hacer lo contrario?

Desde que empezó la pandemia tú, “muy macho”, cuando se le decía al pueblo que se cuidara y no saliera de su casa para evitar contagios, tú dijiste lo contrario, ¿te acuerdas? Decías: “eso no es cierto” y dirigiéndote a los mexicanos expresaste: “no hagan caso, pueden salir con su familia, yo les diré cuándo hay peligro, pero ahora pueden ir a los parques, a los restoranes y los abrazabas ¡SIN TAPABOCAS!

Eso es ridículo y peligroso; tu gente dice que el Gobierno federal quiere que se cuiden, que usen tapabocas y tengan una sana distancia y tú aparte de los errores que has cometido vas de gira sin tapabocas, dando el mal ejemplo, ¡abrazando gente!

La gente ya está entendiendo cómo eres en lo que has hecho en estos 14 meses que presumes, además les diste más importancia a tus caprichos, tus grandes obras, que a cuidar al pueblo.

Hace unos días fuiste a dar el banderazo a una sección del Tren Maya, pero con tus paisanos y el pueblo que juntaste para presumir tus obras y proyectos, te llevaste una inesperada sorpresa en tu conferencia, que se llenó de gritos y abucheos y no los pudiste convencer de tu labor en 14 meses; siguieron los gritos y abucheos que te obligaron a dejar el pódium diciendo: “estoy muy contento de estar con ustedes, pero con sus gritos no se puede ¡ya no puedo hablar así!”

¡Los grandes errores y caprichos pesan!, como la cancelación del Aeropuerto de Texcoco contra México y la inversión extranjera y local, la refinería Dos Bocas, tu famoso Tren Maya, tus “sabios proyectos sociales” y cancelaciones estúpidas, como los Consejos de Turismo, las 120,000 guarderías, etcétera.

Tienes una buena oportunidad de pensar y ¡sentir lo que quiere y debe ser MÉXICO!, ¡no sólo pensar en ganar tus elecciones! Y pon más atención y dale prioridad a la salud del pueblo, ¡tienes que dar el ejemplo o te van a seguir abucheando!