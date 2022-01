Andrés Manuel, tú eres el presidente

En orden de prioridades, después de tener lo suficiente para el sustento y de cuidarse en contra de la pandemia, en general lo que más preocupa a los mexicanos es la seguridad.

Muchos dicen que todo es cuestión de una perspectiva de percepción y que en todo el mundo se ha desatado una agresión en el seno de la sociedad que es incontrolable. Y pueden tener razón. A manera de ejemplo, solamente en Los Ángeles, California el año que acabamos de terminar tuvo un saldo de 400 muertos por violencia con armas de fuego, el ciclo más letal de los últimos 15 años -aquí en Jalisco fueron 23 muertos por cada 100 mil habitantes-.

Perspectiva que puede cumplir con los requisitos de justificación, pero que de ninguna manera de aceptación, ya

que lo que en México sucede se ha salido de cauce en todos los sentidos por diferentes circunstancias, pero la más lamentable es que no hay estrategia, no se ven acciones, sabemos de quienes son los algunos de los responsable y no hay detenidos.

De acuerdo con la organización civil Causa Común, hasta octubre del año pasado, en México se habían cometido 4,527 hechos de extrema violencia, que son aquellos en donde hay mutilaciones, descuartizamientos y destrucción de cadáveres, lo que convierte la situación en una crisis social.

Los últimos tres años, que coinciden con la administración del presidente Loprez Obrador, han sido los más violentos en la historia del país, donde los muertos -por circunstancias violentas- superan la cifra de los 100 mil, demostrando que a pesar de la militarización del país la estrategia está equivocada, que el camino continuará siendo de más derramamiento de sangre y que la situación está desbordada.

Asumo y pienso que el deseo de la mayoría de los mexicanos para el año que apenas comienza -muy al margen de lo que sucede en otras partes del mundo-, es que el gobierno, principalmente el presidente, se de cuenta de la gravedad de lo que sucede, haga conciencia de las consecuencias que se viven y tome acción en la medida que como máxima autoridad debe asumir. Que Lopez Obrador se acuerde que es el presidente de México, que asuma su responsabilidad, se acaben los juegos de culpar al pasado, ignore el presente y se escude en los juegos de temas distractores para evadir lo que el mandato constitucional señala para llevar las riendas del país. Andres Manuel, ya no estas en campana, ya estas sentado en la silla principal de Palacio Nacional, tú eres el presidente, es tu responsabilidad y en tus manos está -por lo menos- ‘tratar’ de darle un poco de paz y tranquilidad a un México que naufraga entre la violencia y el derrame de sangre. ¿Usted, qué opina?.