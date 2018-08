Ana Teresa González de la Mora

Ana Teresa es una experta bailarina de Danza Árabe con técnica Egipcia (Raqs Sharqui) y nos cuenta su origen: “Las raíces de esta danza vienen de Mesopotamia, ahora Irak, desde hace cinco mil años, con el transcurso de los siglos su población migra a España a la región de Andalucía, donde se establecieron por 800 años dando origen a la raza mora, para ser expulsados en tiempos de los Reyes Católicos, y llegan al Continente Americano y a México, especialmente a la Nueva Galicia en el año 1650, y pueblan la región de los Altos, desaparecen los indígenas Cazcanes, varios siglos se casan entre familiares para no perder tierra y fortuna.

Estudio esta Danza en la Academia de Samia Said a nivel avanzado y le doy explicación a mi herencia Andaluza. Tengo el orgullo Alteño de Yahualica y Tecalitlán, pero siempre en el extranjero suponen que soy árabe, no entendía por qué, y la historia de la humanidad me lo explicó. Los andaluces son conquistadores de España y los Alteños en México. Esta danza se baila en el norte de África, Líbano, Península Arábica. Prohibido en algunos países, pero siempre bailado en la privacidad y bodas familiares.

Popularizado por Hollywood y bailado en espectáculos masivos como en el Mundial de Futbol ante cientos de millones de espectadores fascinados con los movimientos suaves y marcados de la cadera, coordinado con piernas, manos, brazos, expresión de cara y tórax, ondulaciones de vientre al ritmo de la música y con elementos en las manos como el velo, bastón, sable, charola con velas, abanico, zagats, pequeños platillos en los cuatro dedos y en la cabeza un candelabro. La música árabe se baila según el instrumento que se toca, mugas son ondulaciones y darbas o golpes con alguna parte del cuerpo. Se divide en ritmos con una métrica de cuatro y hay que distinguirlos para mover el cuerpo correctamente. Depende la región árabe es el vestuario y manera de bailar. Los ritmos más comunes son tres, los Baladi, son: Saidi, Maqsoum y Masmoudi, pero también Chiftteelli, Ayoub, Malfouf, Zaffa, Chalilli. El uso del velo es de los años 50.

Se especializa en Danza Árabe con técnica egipcia.

En la CDMX se organizan seminarios, así como Congresos Internacionales anualmente en noviembre en la Marina Vallarta con maestros traídos del Cairo. El seminario más importante y concurso se desarrolla en el Cairo, organizado por la maestra Madame Raquia Hassan cada mes de julio. El nivel de bailarinas en México es de elevada calidad, pero necesita apoyo para su internacionalización. Se debe conocer como un antiguo baile folclórico árabe, diferencia grande entre cultura y erotismo, confusión por la falta de cultura. Se requieren varios años para bailar con buena técnica dependiendo de la práctica y la facilidad en la danza.

Se inicia a los tres años y no hay límite de edad, además es mixto. Hay mucha afición en Buenos Aires y Brasil; en USA se encuentra un grupo llamado Belly Dance Super Stars. Una nueva moda es el baile tribal nacido en San Francisco, California con bailarinas con el cabello y ropa tipo primitivo. Esta afición a la danza se ha extendido a Rusia y Hong Kong. En Estados Unidos está la maestra Nourhan Sharif que fabrica la ropa Sharifweare; en Guadalajara hay excelentes costureras y cada quien diseña su vestuario, ya listo se adorna con cristales tipo Swarovsky y se borda con chaquira y lentejuela. En esta ciudad existe mucha afición a diferentes tipos de danza a través de las bailarinas de Danza Árabe, conociéndose como un género cultural con profesionalismo.

Los instrumentos para tocar son tres. Cuerdas: violín, laúd y qanum. Viento: acordeón, mizmar y nai. Percusión: tabla, zagats y rak. Y la dirección para mover la cadera son cuatro. Un show tiene cuatro partes: Megance, Baladi, floklor y tabla. Hossam Ramsi es el arreglista musical que originó que la música árabe fuera bailable. El beneficio de bailar es neuro-motor y una bailarina jamás toma tranquilizantes y somníferos”.

El físico: rasgos faciales, estatura alta, constitución corporal, cabello, color de piel, gustos y aficiones expresan tus antiguos orígenes… Yo, los tengo.

Ana Teresa, muchas gracias por esta didáctica explicación.