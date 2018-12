Las parejas que perduran en su relación de una manera sana y madura, cultivan un amor que se caracteriza por ser incondicional.

¿A qué se refiere lo de incondicional?

-Condicionar es dar algo, sólo a cambio de algo que se desea o espera. Se depende de algo que el otro debe hacer o tener, para que se le dé. Como el de un sueldo a condición de que cumplas con tu jornada laboral, o te doy el medicamento en la farmacia si me entregas la receta. En el caso del amor condicionado, es expresar un bien o manifestar afecto, sólo si es recíproco.

También cuando me obedeces te amo, si no me enojo contigo. O te amo si me das por mi lado y das gusto, si no te rechazo.

-Al conocer una persona que nos atrae mucho y llegamos a sentir amor genuino, la aceptamos como es y cómo podría llegar a ser en un futuro. Si no lo aceptas desde un inicio tal y como l@ percibes, entonces se puede hablar de un amor condicionado.

Simplemente porque tu deseo y sentir están sujetos a lo que tú quieres y esperas del otro. No aceptas cambios. Particularmente lo que ya no te agrada o restringes la libertad del otro. Y eso no es amor.

-Si sientes que hay algo de su personalidad que no conociste o que cambió con el tiempo y las vicisitudes de la vida, y por ello resulta que sientes que has dejado de amar. Es posible que tu amor inicial estuviera basado en las condiciones del momento. Y cuando las cosas han cambiado, entonces ya no es lo mismo, así no amas incondicionalmente.

-En realidad nadie se conoce muy bien antes de los compromisos y de hecho tenemos muchas cosas ocultas o no visibles de nuestra personalidad, que sólo surgen con el tiempo y la convivencia íntima. El amor incondicional soporta muy bien esos cambios y revelaciones. Porque la fuerza del amor no se detiene en los defectos o las debilidades, mucho menos en los errores y problemas circunstanciales. Lo incondicional es sin restricciones y va a luchar por todas y al 100% con tal de rescatar el amor verdadero.

El AMOR incondicional hay que practicarlo, para gozar de una relación madura.