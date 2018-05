Altibajos de mexicanos en la Gran Carpa

En tanto ya se le presentaron al chamaco sinaloense José Roberto Osuna Quintero los imponderables propios del béisbol —que por eso y muchas cosas más es, indudablemente, el Rey de los Deportes— y no ha podido mantener esa racha y ritmo avasalladores sumando éxitos en la obtención de salvamentos para su equipo sumando marca positiva a su labor en esta campaña 2018 y en su carrera como serpentinero cerrador titular de los Azulejos de Toronto, siguen luciendo con su madero y el guante los infielders mexicanos Christian Iván Villanueva Limón, de los Padres de San Diego, y Adrian “El Titán” González Sabín, de los Mets de Nueva York, además del lanzador de los Medias Rojas de Boston, Héctor Velázquez Águilar.

A Roberto Osuna, el habilidoso lanzador derecho oriundo del poblado Juan José Rios, en Sinaloa, le llegó de repente un descalabro al no poder aprovechar una oportunidad de salvamento en el cotejo que sus Blue Jays desahogaron el pasado martes 24 de abril del 2018 en curso, cuando enfrentó en el Estadio Rogers Centre, la casa de los Blue Jays, a los Medias Rojas de Boston y desperdició la oportunidad de rescate, ya que entró en la novena entrada a cerrar el cotejo con diferencia favorable a su equipo de sólo dos carreras, pero no obstante que el novel sinaloense recetó dos chocolates, le conectaron imparables que combinados con un pasaporte que obsequió le generaron las anotaciones con las que Boston le dio la vuelta al encuentro obligando a jugarse un inning extra en el que Toronto anotó una carrera, suficiente para imponerse en la pizarra, siendo entonces el trabajo de otro serpentinero de los pájaros azules, el veterano Tyler Clippard, el que lució logrando imponer el cerrojo y llevándose además la victoria a su estadística, contabilizándosele a Osuna como oportunidad perdida de rescate.

No habiendo existido otra oportunidad para Osuna de entrar a buscar un salvamento, pues su equipo no género las condiciones adecuadas para existir oportunidad de salvamento, siendo no obstante el sábado 28 del mismo mes de abril pasado que el sinaloense fue requerido para intervenir, más sin tener opción de salvamento, ya que su equipo volvió a perder, ahora frente a Rangers de Texas también en el Rogers Centre, tirando la novena entrada, pero sin mayor fortuna, ya que aunque recetó dos ponches, admitió tres hits, cometió un error y permito una anotación, siendo entonces esa la segunda ocasión consecutiva que se desempeña sin la contundencia acostumbrada, ambas jugando en casa y obviamente con el apoyo de su público que lo idolatra.

Osuna llevaba una racha maravillosa hasta cuando ligó su sexto salvamento de la campaña y el número 101 de su trayectoria de por vida en las Ligas Mayores —que apenas completará en este año cuatro temporadas— pues no llevaba ningún salvamento desperdiciado y no había sido vulnerado con anotaciones, más con las tres rayitas que ha recibido en sus últimas dos actuaciones ya tiene un porcentaje de carreras limpias de 2.38. Ojalá que esté siendo solo una baja de rendimiento circunstancial y pronto veamos sólido nuevamente al famoso “Chufito”, más conocido en Toronto como #OsunaMatata.

Y hablando de otros serpentineros mexicanos, también jugando esta campaña para Azulejos de Toronto, hay que enlistar al derecho sonorense Marco René Estrada y al zurdo de Tamaulipas Jaime Omar García, quienes aún cuando no acusan una gran descomposición, tampoco muestran la solidez que les debe resultar característica acorde a su calidad y notable trayectoria como ligamayoristas. Por más que Estrada llegó a los mil ponches y García se ha visto con buenos destellos de su buena pelota, es menester deban afinarse al igual que Osuna y como lo bien está haciendo el otro mexicano de Toronto, que es Aaron Jacob Sánchez.

Bien dijimos que descollan como buenos con el guante y con su tolete el tapatío Christian Villanueva, tercera base de San Diego, y el primera base de Mets neoyorquinos, Adrián González, ambos parece tienen cómo seguir en esa ruta.

El famoso “Titan” ya está por superar la marca de más bambinazos de por vida en Grandes Ligas para un pelotero mexicano que aún ostenta el oaxaqueño Vinicio “Vinny” Castilla, y además el oriundo de San Diego, pero mexicano por derecho y de profundo apego a México, parece haber dejado atrás las secuelas de lesiones que le aquejaron la campaña pasada y pone fin a los negros augurios sobre su retiro del béisbol profesional. El tapatío Villanueva está encendido con el madero y ya se adueñó de la titularidad de la defensa de la esquina caliente con Padres, además de estarse labrando su posicionamiento como baluarte a la ofensiva, tiene un gran presente y extraordinario futuro.

¡Ojalá!

