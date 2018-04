Allá en la fuente

El arranque de campaña de Enrique Alfaro tuvo momentos de frialdad en donde los simpatizantes no se “prendieron”.

Y es que los mensajes de Tonatiuh Bravo, Clemente Castañeda y del doctor Luis Fernando Aguilar, encargado de la “refundación”, estuvieron más cerca de una rutinaria clase de prepa que de un encendido mitin político.

El tono de voz mesurado y pausado del doctor Aguilar incluso provocó que algunos sectores del público empezaran a aplaudir para que el catedrático abreviara su exposición y diera paso al candidato.

Sin duda, arrobar y persuadir a las masas no es una virtud del reconocido politólogo.

***

Por cierto, Enrique Alfaro ya encontró el argumento para explicar que en su equipo estén juntos y revueltos ex panistas, ex perredistas y ex priistas.



En su inicio de campaña explicó que el concepto de “buen gobierno” sustituyó a las ideas de izquierdas y de derechas como principio ideológico.

Con esta perla el emecista, ex perredista y ex priista, zanjó cualquier cuestionamiento por las diferencias ideológicas en su equipo. ¡Ole!

***

A ver si es cierto. El IMCO lanzó ayer su plataforma #3de3 para que los candidatos en esta contienda electoral transparenten su declaración patrimonial, fiscal y de intereses.

Los aspirantes a un cargo de elección popular pueden hacer la solicitud al Instituto en cualquier momento.

De entrada, en la plataforma ya hay documentos de tres candidatos a la gubernatura de Jalisco: Enrique Alfaro (MC), Miguel Castro (PRI) y Carlos Lomelí (MORENA).

Nada más que la declaración #3de3 corresponde a 2016. Les preguntamos de una vez, ¿la van a actualizar?

***

El regreso del secretario pródigo. Así se podría resumir la sorpresa que dio ayer a propios y extraños el regreso de Francisco Ayón como titular de la Secretaría de Educación Jalisco.

Y para despejar cualquier rumor, el anuncio lo hizo el propio gobernador Aristóteles Sandoval, en el marco del Talent Land en la Expo Guadalajara.

El ahora secretario otra vez, señaló que su encargo es cerrar todos los proyectos pendientes de la dependencia de cara al fin del sexenio. Y que regresó por petición del propio mandatario.

Y colorín colorado, Ayón se ha recolocado.