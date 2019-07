Algunas causas de la pobreza

Desde tiempo inmemorial la pobreza ha sido compañera de la humanidad, siempre ha habido ricos y pobres, no obstante, en los últimos tiempos el hombre se ha preocupado por disminuir la brecha que separa estos grupos, la pobreza es una parte ineludible de esta sociedad imperfecta que, quizá a través de los años se perfeccione y se logre vivir en un mundo feliz como el que describe Aldoux Huxley.

Algunos economistas consideran que la pobreza es una parte ineludible de este mundo, que no se puede acabar con ella; por contra, están los que piensan que es un problema técnico susceptible de intervención mediante políticas basadas en los últimos descubrimientos en agronomía, economía, medicina y sociología que pueden eliminar la pobreza. Tenemos ejemplos en países de Europa como Finlandia, Estonia, Islandia, Bélgica, Dinamarca y Holanda en donde prácticamente no hay pobreza alimentaria y se han visto librados de la peor forma de privación que desgraciadamente subsiste en nuestro país, en donde hay dos tipos de pobreza: la pobreza social que no ofrece igualdad de oportunidades y la pobreza biológica, que se padece por falta de alimentos nutrientes suficientes, así como la falta de vivienda.

Entre las causas de la pobreza podemos señalar la ineficiencia de los programas sociales que cada sexenio cambian de nombre, pero los resultados son los mismos, la pobreza no disminuye; los altos costos de los productos monopolios del gobierno como la energía eléctrica y los combustibles que cuestan más que en los países con economías de primer mundo; la calificación crediticia también influye en el aumento de la tasa de pobreza. Me explico: una calificación baja se traduce en el aumento de intereses que se pagan por el servicio de la deuda, eso disminuye los recursos para los programas de combate a la pobreza que ahora se hacen a través de la Secretaría del bienestar Social que comprende la ayuda a personas mayores, ayuda a discapacitados y el programa Sembrando Vida, que ayuda a agricultores y gente del campo.

Causa de la pobreza también es la corrupción que ocupa un lugar importante entre todas las demás, existe una relación directamente proporcional entre pobreza y corrupción. Transparencia Internacional periódicamente publica su Índice de Percepción de la corrupción y ubica a México en el lugar 138 de 180 países. La revista Forbes publicó la lista de los hombres más corruptos de México y señala en primer lugar a Elba Esther Gordillo, seguida de Carlos Romero Deschamps, Rosario Robles, Raúl Salinas, César Duarte de Ochoa, diez exgobernadores más y Genaro García Luna, entre otros.

Nuestro país se encuentra empatado con Guinea, Irán, Líbano, Papúa, Nueva Guinea y Rusia. México se encuentra entre los cinco países con la calificación más baja en América, sólo 10 puntos arriba de Venezuela que es el último lugar.

Si AMLO de veras quiere abatir la pobreza, debe tomar por lo menos las siguientes medidas: Acelerar la aplicación del Programa Anticorrupción, frenar la impunidad, continuar con la construcción del aeropuerto de Texcoco, olvidarse de proyectos improductivos como el tren Maya y la refinería 2 Bocas, abatir a la delincuencia, apoyar los medios de comunicación libres e independientes, y aplicar el programa Base Cero para el presupuesto del 2020.