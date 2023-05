“Algo sobre las nuevas votaciones”

Dentro del maremoto de ocurrencias que ha tenido nuestro amado señor Presidente, se le ocurrió una que ha polarizado a algunos, divertido a otros y a unos más les ha valido absolutamente nada. Y esta es que, echando una pequeña mentirilla, dijo que en la Constitución del 57 los ministros de la Corte se elegían por voto directo, cosa ligeramente falsa, ya que si bien sí se elegían, era como ahora, no directa sino indirectamente. Pero son pequeñas libertades que se toma el epónimo primer mandatario para mantener divertido al personal, que por lo general no tiene ninguna cosa interesante que discutir y menos en semana en que las cabras del difunto señor Vergara parece que se van a coronar, lo que daría bastante gusto a mucha gente en nuestra población, por lo que me uno al sentimiento de los partidarios de ese equipo en la obtención del triunfo.

Dicho lo anterior, me permito estar totalmente y absolutamente de acuerdo con el primer mandatario respecto de que hay muchos pero muchos puestos, no nada más los ministros de la Corte y los jueces, sino muchos funcionarios que tienen que ser elegidos directamente. Y así, cuando hagamos esa mega elección, elegiremos no nada más jueces, magistrados y ministros sino otros puestos, porque a mí me cabe la duda de no saber quién elige a los generales, quién nombra a los coroneles y quién da los nombramientos de los demás grados del Ejército; entonces yo exijo que así como vamos a votar por los jueces, votemos por los militares.

Y me da mucho gusto que el señor Presidente se haya fijado en el dineral que ganan los señores ministros, estoy de acuerdo con que les recorte sus fideicomisos, pero que no se quede corto, que también recorte el mismo porcentaje a Dos Bocas, al Tren Maya y al tren que va a ir al antiguo aeropuerto de Santa Lucía: todos parejitos, que están recibiendo mucho dinero. Pero que no se olvide de que los que más reciben, junto con la Corte, son nuestros amados padres conscriptos y los señores senadores, que esos sí ganan a dos manos y, vamos, reduciéndolo, porque yo estoy seguro de que nuestro señor Presidente no ha tenido una cuenta de cheques o tarjeta de débito y que se ha batallado con doscientas lanas que, imagínese usted lo poco que ha gastado que las fotos del billete de 200 muestran a Hidalgo y a Morelos cuando eran niños.

Es tan exagerado ese ánimo de votar, que ya hay quien indica que se debe votar incluso por novias, es decir, que los que tengan novia pongan a votación si se quedan con una o con otra, lo cual me parece una exageración, pero lo consigno para que luego no digan que no mencioné el punto y no quito ni pongo reina, cada uno en su declaración de bienes debe declarar con cuántas novias cuenta, si es que cuenta con ellas.

@enrigue_zuloaga