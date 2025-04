Algo está tramando

La respuesta contundente de Donald Trump cuando dijo “No bromeo”, a la pregunta de la reportera de NBC cuando le pidió que aclarara sus comentarios sobre la posibilidad de buscar un tercer periodo en la Casa Blanca -8 años más-, “dejó frío” a medio mundo. Y no es para menos, ya que apenas tiene 71 días en el poder y ha armado una revolución dentro y fuera de Estados Unidos.

En los términos en que está redactada la Constitución Donald Trump no podría ser presidente para un tercer mandato. La Enmienda 22 es muy clara en señalar que “Ninguna persona podrá ser elegida más de dos veces para el cargo de presidente… ”. El único presidente en la historia estadounidense que ha permanecido cuatro periodos fue Franklin D. Roosevelt, entre 1933 y 1945, pero provocado por la Gran Depresión de Estados Unidos -que se inició en 1929 y terminó en 1941- que impidió que se llevarán elecciones por la turbulencia económica, social y el preámbulo de la Segunda Guerra Mundial, que obligó a que en 1951 se ratificara la Enmienda 22 para impedir la concentración de poder en una sola persona.

Ahora bien, modificar la Constitución es un camino muy complejo, que requiere la aprobación de dos tercios de las cámaras de Representantes y el Senado o dos tercios de las legislaturas estatales. Si en estos momentos quisiera hacerse un cambio de esa naturaleza, sería imposible por el panorama político que se vive y la alta polarización que hay en el país. Además, cuando Trump termine el periodo actual tendría 82 años de edad y por la manera como ha perdido habilidades físicas, como se ve cada vez que sube o baja del avión, en cuatro años será muy improbable que tenga el dinamismo y capacidad para cumplir con un puesto de tanta responsabilidad.

Sin embargo, la declaración de Trump sobre la posibilidad de un tercer periodo no fue nueva o circunstancial a la entrevista de la semana pasada. El pasado mes de enero Andy Ogles, representante repulicano por Tennessee, sometió a la Cámara una resolución para modificar la Enmienda Constitucional, que no está descartada, pero que requiere de un proceso legislativo muy largo y al que no se le ha dado mucha importancia. Pero con el comentario de Trump habrá que seguirle la pista muy de cerca.

Trump admitió en la misma entrevista telefónica que “Hay metidos con los cuales podría hacerse” realidad la llegada a la Casa Blanca a un tercer período, como por ejemplo que que su vicepresidente JD Vance se postulara, ganara y después le cediera la presidencia al ir él como vicepresidente en la boleta, a lo que contestó, “Bueno, esa es una… pero hay otras también. Hay otras”. Lo que quiere decir que algo está tramando.

Usted, ¿qué opina?