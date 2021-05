Alfaro, un gobierno a la defensiva

El gobernador Alfaro insiste en que hay que defender a Jalisco. Ese es también el slogan de campaña de Movimiento Ciudadano en el Estado, hasta lo convirtieron en jingle, una horrible cancioncita en tono de viva la gente que repiten a todas horas merced a los tiempos electorales en radio y televisión.



¿De qué nos quieren defender el gobernador y su partido? En su lógica, del pésimo trato que nos da la Federación. Si algo ha distinguido al gobierno de López Obrador, es cierto, es el centralismo y el estilo autoritario, pero más aún su pésima gestión gubernamental: todo les sale chueco, desde la venta del avión hasta la Guardia Nacional pasando por la compra de medicinas, las leyes que terminan invariablemente en la Corte y la obra pública que sigue teniendo los mismos problemas de sobreprecio y retraso de antes. Pero de ahí a decir que existe un maltrato a Jalisco hay un abismo. Ahora sí que no es personal, todo lo contrario, el centralismo y la ineficiencia son tristemente generalizados.



Al gobernador le es muy cómodo culpar a la Federación. Si decimos que López Obrador es la primera víctima de la nación, en Jalisco Alfaro es la primera víctima del Estado. Resulta sorprendente la similitud el discurso y actitud de ambos mandatarios. El presidente culpa de todo al pasado y el gobernador a la Federación, pero ninguno de los dos se hace responsable de la falta de resultados, no de los que exigimos o deseamos, simplemente de lo que ellos prometieron. Ambos tienen un enemigo favorito, los medios y los periodistas, los “opinadores profesionales” nos llama en tono despectivo el gobernador, que escatiman el aplauso.



Tampoco es que Enrique Alfaro sea muy original; no es el único gobernador de Jalisco que le ha echado la bolita a la Federación en los temas que no puede resolver: exactamente las mismas excusas utilizó Aristóteles Sandoval cuando lo desbordaron los temas de agua y seguridad pública (aunque él no se podía quejar de maltrato porque lo tenían atrapado con la obra de la Línea 3 y al final ni esa le cumplieron). En todos los temas complicados, como lo son agua, seguridad y medio ambiente, hay concurrencia de responsabilidades entre los tres niveles de gobierno. Así está pensada nuestra República; es un diseño institucional que tiene muchas virtudes y no pocas complicaciones. Nadie puede decir que sea fácil, solo hay que recordar que son ellos, los que gobiernan, quienes nos pidieron y obtuvieron el voto prometiéndonos que sabían qué hacer y cómo. Exigir es nuestro derecho y obligación.



Algo está mal cuando un gobierno vive a la defensiva, cuando al gobernador le importa más tener la razón que resolver los problemas, cuando la excusa y la explicación ocupan más las mentes de los gobernantes que las acciones y los programas.