Alfaro, refundación, seguridad

El tema más importante de Jalisco es la seguridad y por eso, dice Enrique Alfaro, fue el primero de todos los temas que abarca la refundación que decidió presentar. No puedo estar más de acuerdo: la primera función del Estado y por lo mismo la primera obligación de cualquier gobierno, es brindar seguridad y construir las condiciones para que se logre. Es un tema al que los candidatos le sacan la vuelta porque, ya lo hemos comentado, cualquier propuesta más o menos seria, no nos va a gustar.

Partiendo de eso, lo primero que podemos decir de la propuesta alfarista es que es sólida pero poco novedosa. Y quizá es mejor no tratar de inventar el agua tibia. Los diez ejes: Delincuentes en la cárcel; con los delincuentes no se pacta; abatir la impunidad; primero las víctimas; hacer cumplir la ley; todos trabajaremos por la seguridad; cultura de mediación y solución pacífica; prevención sobre la reacción; proyecto de vida de los policías; y auténtica y efectiva reinserción, son, palabras más o menos, lo que hemos oído desde hace 20 años. La diferencia está en hacerlo o no hacerlo. Esto es, lo novedosos no son las ideas, lo novedoso sería que realmente las llevara a la práctica y eso lo podremos evaluar hasta que concluya su periodo.

Lo que sí podemos evaluar ahora es la consistencia de la propuesta, y ésta la dan fundamentalmente quienes están detrás de ella: tanto Guillermo Zepeda Lecuona como Macedonio Tamez Guajardo son gente seria y con experiencias muy distintas pero complementarias en el tema. Guillermo Zepeda es el mejor investigador en materia de seguridad en el Estado y uno de los mejores en el país. Conoce el tema como pocos y, si todo sale según los cálculos naranjas, él será quien encabece desde el Congreso la política de seguridad. Macedonio Tamez, actual diputado federal, ha sido alcalde de Zapopan, director de seguridad pública en Guadalajara y pasó por la secretaría de Gobernación en áreas de seguridad. Ninguno de los dos es policía, lo que asegura que piensen la seguridad en términos más amplios.

Quizá lo que le falta a la propuesta alfarista es incorporar algunas de las ideas novedosas que se están discutiendo en el país. Cito solo una que se ha discutido últimamente: ante la incapacidad de cualquier gobierno de implementar todo de golpe, se ha planteado comenzar por construir lo que se llama “islas de legalidad”, espacios donde el Estado pone todo su peso para comenzar a dar resultados en temas concretos. ¿Podríamos construir, por ejemplo, una isla de legalidad en los penales de Puente Grande, que no haya ni un preso con privilegios, ni una actividad que no controle el Estado, ni un solo delito cometido dentro ni desde dentro de las prisiones, adiós al autogobierno?

No soy creyente del concepto de refundación, pero cualquier cosa que se parezca a ello debe ser, en todo caso, más osado e innovador.