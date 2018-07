Alfaro más allá de Alfaro

Enrique Alfaro ganó y ganó bien. Me queda claro que él hubiese querido ganar con un mayor margen y con una votación histórica, pero eso ayer era importante solo para él y pasando el día de la elección ya ni para él. Enrique Alfaro, al igual que Andrés Manuel, va a buscar hacer un buen Gobierno porque en ello le va la vida, y que bueno. Ninguno de los dos llegó por el camino fácil, lo intentaron más de una vez y han puesto todo su capital humano y social en construir el camino al poder.

Más allá de si el término es o no refundación (confieso que he sido un crítico del tema) la llegada de Enrique Alfaro al Gobierno abre grandes oportunidades y pone en la mesa algunos riesgos. La legitimidad con la que llegará el nuevo gobernador no la había tenido ningún otro desde Alberto Cárdenas. La gran diferencia, y no es menor, es que la transición de 1995 significó abrir brecha con machete, había poca claridad en el camino y muchos obstáculos sorpresivos. El Gobierno de MC llegará con una perspectiva mucho más clara, con visión de futuro y un camino pavimentado a base de sucesivas alternancias. No digo que le dejen el Estado en condiciones maravillosas, hay mucho que hacer, pero hoy hay posibilidades de otear el futuro como nunca. Tiene todo para ser un gran gobernador: la fuerza política, la edad, la visión y, sobre todo, recibe un Estado que crece, con una sociedad civil activada y comprometida.

El reto de Alfaro de aquí a diciembre es entender lo que sí funciona y lo que ya está en rumbo de solución para concentrarse en lo que hay que cambiar

El reto de Alfaro de aquí a diciembre es entender lo que sí funciona y lo que ya está en rumbo de solución para concentrarse en lo que hay que cambiar. Son pocas las batallas que puede emprender un gobernador si realmente quiere dejar un legado significativo. Saberlas escoger y ser consistente es lo que marca la diferencia entre quienes transforman y quienes pasan de largo.

El riesgo es tropezar con la misma piedra con la que se han tropezado tantos: el canto de las sirenas. Si bien Alfaro ha negado una y otra vez que busque ser candidato a la Presidencia de la República en 2024, sus allegados no paran de repetirlo. Acelerarse sería un error de alto costo. La bancada de MC en el Congreso federal será también la representación de Jalisco. Es muy fácil que, en el ejercicio del poder, se confunda la agenda de Jalisco con la agenda del partido y esta con la del candidato; que se haga política para posicionar a un personaje y no para beneficiar al Estado.

Alfaro será un muy buen gobernador sí y solo sí es capaz de ver más allá de Alfaro.

(diego.petersen@informador.com.mx)