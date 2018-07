Alfaro, MC y su circunstancia

La política es de circunstancias y momentos. Enrique Alfaro pensaba llegar a gobernar Jalisco en su mejor momento y en las mejores circunstancias. No será así. Los resultados del 1 de julio hablan de un MC en Jalisco que no tuvo ya la emoción de los electores. El momento pasó, en gran medida porque los resultados de los gobiernos municipales están muy por debajo de la expectativa que ellos mismos crearon y cacarearon. En algunos rubros el resultado de los gobiernos de MC en la metrópoli es muy bueno, pero en áreas tan sensibles como seguridad es de malo a pésimo; hay muchas decisiones que llamaron la atención, pero los programas no se sostuvieron.

Pero ahora sí que, “haiga sido como haiga sido”, con más o menos votos de los que ellos mismos esperaban, los naranjas tendrán el Gobierno del Estado y los municipios metropolitanos y desde ahí, y con lo que hay, tendrán que dar resultados.

Lo mejor que puede hacer López Obrador por los estados que tienen dinámica propia como Jalisco y Nuevo León, dijo un asesor del candidato electo, es asegurarles la estabilidad macroeconómica. Y tiene razón. Los grandes proyectos de inversión que anunció Andrés Manuel tienen que ver con el desarrollo del Sur. Es lo que toca; es lo que urge. Jalisco, Nuevo León, Guanajuato, Estado de México, Chihuahua etcétera tendrán que buscar sus propios caminos. No porque los delegados vayan a ser un estorbo y una monserga (que sin duda lo serán) sino porque el esfuerzo del próximo Gobierno estará en reducir la breca de desigualdad en los estados más pobres. Es lo que toca; es por lo que los mexicanos votamos.

Si al Gobierno federal hay que exigirle la estabilidad macroeconómica, al estatal y los municipales la seguridad. La excusa de que el crimen organizado es un delito federal y que por lo tanto los gobiernos de los estados no pueden hacer nada es una salida falsa. Los estados y municipios que han mejorado en seguridad lo lograron porque hicieron la chamba. Por supuesto que se apoyaron en las instituciones federales, pero el esfuerzo, el compromiso y la transformación se hizo desde los estados y municipios, con mucha participación de la sociedad civil (los casos más sonados son sin duda Nuevo León y Chihuahua).

Construir una ciudad atractiva para el talento y la inversión es también tarea de los gobiernos locales. Por supuesto que los recursos federales ayudan para construir las grandes obras. Esos habrá que pelearlos en las cámaras, pero más allá de eso lo que hará a la Zona Metropolitana de Guadalajara atractiva será la visión que logren construir.

La habilidad de los buenos políticos es encontrar en cada circunstancia y cada momento una oportunidad. Ahora sí vamos a ver de qué están hechos Alfaro y los naranjas.

