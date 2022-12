Alfaro-Chema: una alianza desesperada

La consigna es simple: mantener a Movimiento Ciudadano en Jalisco a costa de lo que sea. Incluso, a costa de sus propios candidatos.

Para el gobernador Enrique Alfaro, la simple idea de perder en la elección de 2024 al primer Estado que se pintó de naranja es aterradora. Su proyecto político se construyó para escalar hasta lo más alto y una caída desde el punto en el que hoy se encuentra puede ser fatal.

Por eso, en los próximos dos años el gobernador va a jugar codo a codo con el actual diputado local de Morena, José María Martínez.

Para nadie es un secreto que “Chema” es el morenista más naranja del país. Desde el Poder Legislativo, el ex panista (que no se nos olvide) ha jugado a favor de todas y cada una de las agendas que interesan en Casa Jalisco. El presupuesto, la reestructura de deudas, el financiamiento para la Línea 4 y la planta de tratamiento de El Ahogado.

Por eso, la apuesta es que el buen “Chema” obtenga la candidatura de Morena en 2024 por el Gobierno del Estado… para perder ante MC.

¿Jugar para perder? Sí. Porque en esta alianza desesperada, la primera gran victoria de Enrique Alfaro es evitar que el alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus, sea quien llegue a Casa Jalisco a bordo de la maquinaria de Morena. Los cálculos de MC indican que Jalisco sería entregado al partido del presidente López Obrador si el candidato de éste es el Cristian Castro de la Coparmex.

Hoy, el partido fuerte de Jalisco está dividido. Hoy, todos sabemos que existe una franca animadversión entre Lemus y el candidato de todas las simpatías del góber: Alberto Esquer. Pero el pleito que más importa está en la tarima nacional, con Dante Delgado y el propio Enrique Alfaro distanciados y molestos.

Pruebas públicas de esto último, existen. Durante el Congreso Nacional de Movimiento Ciudadano, el secretario de Gobierno, Enrique Ibarra, dedicó la mayor parte de su discurso a hablar de Alfaro como el adalid de la democracia que dio vida a Movimiento Ciudadano, un partido que ciertamente hoy no existiría de no ser por él, así que calificativos aparte –que hubo, y en exceso–, no mintió.

Pero en cuanto Dante tocó el micrófono, le recordó a Ibarra que el evento era para entregarle a él la medalla Benito Juárez, para reconocerle por sus cinco décadas en la política y no para destacar logros colectivos, y menos cuando “algo” está ocurriendo actualmente en Jalisco.

Ese “algo” es la molestia que hay en MC contra su mejor candidato: Pablo Lemus.

Hay que dejar en claro que el líder nacional de MC ve en Lemus la continuidad de la marca y, con ello, ingresos millonarios para el financiamiento de sus actividades. Enrique Alfaro también desea que Jalisco siga en la ruta naranja, pero no a costa de perder el control y dejarlo en manos de quien no está entre sus incondicionales.

Y Pablo Lemus lo ha dejado en claro: él “no es un arrastrado”.

Así, la alianza Alfaro-Chema cobra sentido: cerrarle la puerta a Lemus en Morena para obligarlo a obedecer si realmente quiere ser candidato a la gubernatura en 2024 por MC.

Esa alianza en ciernes denota que, ante la desesperación de perder el control en Jalisco, los alfaristas están dispuestos a quemar las naves que sean necesarias, sin importar que éstas se encuentren en la alcaldía de Guadalajara o en la dirigencia nacional de MC.

Pero hay otro frente abierto y está en Morena.

“Chema” Martínez todavía tiene mucho qué hacer para que la estructura de su partido le permita aspirar a la gubernatura en Jalisco. Especialmente cuando el dueño de la franquicia de Morena en el Estado es Carlos Lomelí, quien ya ha asegurado públicamente que él será otra vez el gallo del partido guinda en la elección en puerta.

Los partidos fuertes en Jalisco están divididos. Es la oportunidad perfecta para que los reducidos y sin brillo salgan y traten de lucir.