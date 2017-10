Albiazules californianos felices y blanquiazules jaliscienses sufriendo

La alegría de los fanáticos de los Dodgers de Los Ángeles es enorme y sólo podrá obviamente ser superada cuando lleguen a coronarse campeones en la Serie Mundial a efectuarse a partir del próximo día martes 24 de octubre del 2017 en curso, cuando en el Dodger Stadium se abran las hostilidades deportivas entre quién se lleve el título de la Liga Americana, posiblemente los Yankees de Nueva York, que rompiendo muchos pronósticos se han enfrentado en cerrada batalla e incluso llegando a mostrarse superiores a los ex favoritos Astros de Houston, en teoría mejor ensamblados y con más eficaz desempeño previo que los mulos del Bronx y los albiazules sudcalifornianos que dirige Dave Roberts, ya ganadores imponentes de la corona de la Liga Nacional tras haber dejado en el camino en la Serie Final por el título del Viejo Circuito a los Cachorros de Chicago, que aunque pelearon fuerte la Serie Divisional superando a quienes eran favoritos los Nacionales de Washington, no pudieron ir más allá en su sueño por volver a ganar el clásico de otoño tras que en 2016 lograron romper la famosa maldición de la cabra que supuestamente les había impedido por muchísimos años alzar el trofeo del clásico de otoño.

Dodgers fue el mejor equipo de ambas Grandes Ligas en el calendario regular a pesar de haber sufrido en casi la parte final del torneo una severa mala racha que llegó a inquietar a su directiva y los millones de seguidores, pero tuvieron la capacidad para recuperarse a tiempo y retomar la senda del éxito hilando nuevamente victorias para lograr el primer lugar en la División Oeste, superando ampliamente a Diamondbacks de Arizona, su más inmediato perseguidor que aún con la crisis temporal de Dodgers jamás pudo acercarse a menos de ocho juegos de distancia del liderato divisional que ejercieron los pupilos de Roberts, mismo equipo de Phoenix que sucumbió fácilmente al tocarle enfrentar a Dodgers tras quedarse con el lugar Comodín de la Liga Nacional y los californianos haber alcanzado el lugar de mayor privilegio como el número uno de la anciana Liga.

Mejor equipo de su División Oeste y de la Liga Nacional y hasta ahora con el mejor desempeño en series de postemporadam, el equipo de Los Ángeles es el lógico favorito para llevarse el gran clásico otoñal en este 2017, rompiendo un ayuno de 29 años, ya que la última ocasión que ganaron la Serie Mundial fue en 1988, teniendo entonces entre sus filas al hasta ahora mejor pelotero mexicano participando en la Gran Carpa que es el sonorense Fernando “El Toro de Etchohuaquila” Valenzuela, pero no hay que dejar de advertir que en el beisbol nunca hay nada escrito, nunca nada se acaba hasta que cabalmente concluya y caiga el último out del cotejo final de una serie y no es algo extraño que los pronósticos suelan quebrarse y los favoritos perder ante quienes sorprenden.

Con Dodgers ya no llegaron a la postemporada quienes estuvieron en su roster como peloteros mexicanos pues desde muy temprano en la campaña se produjo una lesión del novato serpentinero abridor sonorense Julio César Urías Acosta que lo dejó fuera de acción hasta 2018. Más adelante Roberts terminó por deshacerse del colmilludo lanzador taponero de raíces jaliscienses y padres mexicanos, Sergio Fernando Romo, que fue cedido a los Mantarayas de Tampa Bay; y habiendo sufrido de lesiones diversas alejándose repetidas veces de las acciones para recuperarse, el ícono mexicano, gran bateador e infielder, Adrián “El Titan” González Sabín quien ya no pudo jugar la parte final del calendario regular de la temporada ni en Playoffs, además que en esta campaña al joven debutante jardinero mexicano Alexander Brady Verdugo, sólo le permitió el mánager Roberts participar en pocos juegos y ya no llegar a la postemporada incorporado al roster activo, siendo enviado a las sucursales en las menores aunque persiste en el roster ampliado.

No habiendo tenido ni en campaña regular ni en postemporada Astros de Houston a ningún pelotero mexicano en sus filas, con Yankees persiste en el roster titular el fino serpentinero abridor zurdo de Reynosa, Tamaulipas, Jaime Omar García que tendría posibilidad de ver acción en Serie Mundial frente a Dodgers, en tanto es prácticamente improbable pudiera tener opción alguna el novato lanzador sonorense, Giovani Gallegos, quien habiendo debutado como ligamayorista este año, tuvo poca ocasión de actuar y el mánager de Yankees Joe Girardi lo tiene en roster ampliado anclado en Ligas Menores, siendo que el joven pitcher veracruzano Luis Cessa se lesionó desde antes de finalizar el calendario regular.

Charros sigue sufriendo en la aciaga primera gira de la campaña, barridos en Los Mochis, persistiendo en errores al guante, problemas en el pitcheo y dejando gente en base o con el tolete apagado de muchos estelares. Es la oportunidad para evaluar objetivamente, depurar, afinar, apretar tuercas y remontar al camino del éxito como se inició la campaña.

Es dura la aduana de Culiacán pero deben luchar para alzar la cara.