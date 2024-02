Al Presidente tendrán que volverlo a bautizar

El 4 de junio de 2021 el presidente de México se declaró cristiano. Desde que llegó al poder en el 2018 mucho se especuló sobre la profesión de su religión. Sin embargo, tuvieron que pasar casi tres años para que reconociera públicamente que “Yo soy cristiano, y quiero aclararlo. En la Iglesia Evangélica hay una denominación cristiana, pero mi cristianismo, la que yo practico, tiene que ver con Jesuscristo, porque yo soy seguidor del pensamiento y de la obra de Jesús”. Y de acuerdo a esa religión, el bautismo cristiano es una de las dos ordenanzas que Jesús instituyó para la iglesia, por medio del cual una persona la que la profesa hace una proclamación pública de fe y discipulado.

A solo unos meses de su toma de posesión -23 de febrero de 2019-, la publicación Semana destacó un artículo titulado “Curiosidades sobre el nombre de Andrés Manuel López Obrador”. En el mismo se habla de que el nombre original era Manuel Andrés López Obrador, pero como esto hubiera provocado que se le abreviara como MALO, invirtió los dos primeros nombres para quedar como AMLO. Esta versión, sobre el cambio del nombre del presidente, fue ratificada ese mismo año por la publicación digital “Política a la Mexicana”.

Sin embargo, a pesar de que el contenido del párrafo anterior no esté confirmado oficialmente, debemos de agregar las afirmaciones que frecuentemente hace el presidente, donde pone de por medio su nombre, que nos hacen reflexionar que por respeto a la religión que profesa “tendría que volverse a bautizar”, porque su nombre original lo pudo haber cambiado y porque los ofrecimientos políticos donde pone de por medio su nombre, simplemente no se han cumplido o son mentiras. Pero vamos por partes.

El 3 de abril de 2019 -durante la mañanera- el presidente comentó, “No tengo el dato exacto, pero estoy seguro, ahí sí me dejo de llamar Andrés Manuel, que la mayoría de las escuelas son multigrado en el País”. Durante la conferencia Jesús Ramírez -vocero de la Presidencia- lo corrigió y le aclaró que dicha modalidad asciende a 43 por ciento a nivel nacional. Y respondió sorprendido, “Ah, ya perdí”, por lo que “perdio” el derecho a llamarse Andrés Manuel.

El 25 de noviembre de 2021, ante una pregunta sobre el desabasto de medicinas, el presidente dijo “Me dejo de llamar Andrés Manuel si no se resuelve el desabasto. El lunes vamos a tener una reunión para terminar de ver como termina de resolverse el abasto”.

Y el jueves pasado, cuestionado en la verborrea matutina sobre la violencia en Zacatecas, Chiapas y Sonora -con campesinos asesinados en Caborca, los restos humanos encontrados en otra región de Sonora y la disputa de territorios de distribución de drogas en el sureste y la huida de pobladores en muchas regiones del país-, el inquilino de Palacio minimizó los incidentes. “Ha sido muy poco, estamos al pendiente y ya se ha tranquilizado bastante la situación, bastante. Tenemos presencia. Ni tengo el dato, pero no es significativo. Y sobre la inconformidad de la gente sobre la seguridad, la gente está muy constante en todos lados. En todos lados, me dejo de llamar Andrés Manuel si no es así”.

Así que, por cambiarse el nombre para que sea vea y escuche más bonito o por las “apuestas” con su nombre de por medio que ha perdido en innumerables ocasiones, debería de reconsiderar darse otra bautizada para recuperar el Manuel Andrés o Andrés Manuel, cualquiera que sea el caso.

¿Usted, qué opina?

Daniel Rodríguez

daniel.rodriguez@dbhub.net