Al Gobierno de AMLO llegaron

Este fin de semana cambia el rostro del Poder Legislativo en el país y no viene con una faz agraciada. Los 18 diputados del Frente en Jalisco (mayoritariamente de MC), más los jaliscienses que llegan por lista (me refiero sobre todo a los de partidos distintos a Morena), tomarán protesta como legisladores en un Congreso de características muy distintas a las que se han tenido en los últimos 25 años. Ni gobernarán ni podrán rentabilizar la oposición.

Para empezar, tendrán que lidiar con la poderosísima fuerza que emana de la figura presidencial de Andrés Manuel López Obrador, legitimada por el abrumador y mayoritario voto encolerizado en el país. Alzar la voz para decir que el rey va desnudo, que su equipo no sabe de ciencia o que está poniendo en riesgo el presupuesto no va a ser fácil. Ser oposición no será rentable; hablar mal del Presidente y cuestionar sus intenciones no será automáticamente aplaudido por el público. Al revés: caerán jitomatazos.

Como si eso no fuera suficiente, los diputados que llegan tendrán que acostumbrarse a que una mayoría aplastante los eluda. Los 308 legisladores de la coalición ganadora no necesitan ni de su saludo, y si ya era difícil hacerse escuchar entre 500 legisladores ruidosos y 20 verdaderamente importantes, no les digo el trabajo que les va a costar cuando sus bancadas no son necesarias para gobernar y sus palabras de oposición no son bien vistas por el respetable.

Lo siento por Alberto Esquer, el jalisciense que coordinará a la bancada de 27 legisladores de Movimiento Ciudadano en San Lázaro, pues aunque será uno de los pocos diputados libres (yo creo que los jaliscienses de MC tendrán más libertad que nadie, por ser afines a un gobernador que transita por otro carril partidista), no será un jugador crucial, excepto en reformas constitucionales, y ¿cuántas habrá? Por lo pronto, ninguna.

En los primeros meses del Gobierno de López Obrador (contándolos desde ahora que el no Presidente habla desde la escalera de su casa en la Roma), no se va a poner sobre la mesa ninguna decisión que amerite negociaciones. Con sus diputados le basta y sobra para aprobar el presupuesto del primer año y no le importará que los 45 del PRI se desgañiten, los 27 de MC sean libres, los 21 del PRD sean dignos y los 81 del PAN se escandalicen.

No escribo esto para provocar desánimo o desidia entre los nuevos legisladores, muy lejos estoy de ello. No, incluso creo que hay algunos con fuerza suficiente para meter el codo en la agenda, para defender los recursos de Jalisco y hasta para ganar foro con carisma en los medios. Lo escribo para que recuerden que parten de un escenario complicado, que no será un día de campo y que tendrán que usar la imaginación y sacar la casta porque al Gobierno de AMLO llegaron.

(ivabelle@gmail.com / @ivabelle_a)