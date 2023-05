“Ahorrar a puños”

Pues según las notas de prensa que cubren la cuenta presidencial, el señor Presidente está empeñado en que bajen los escandalosos sueldos que ganaban los burócratas, sobre todo los canallas representantes del pasado, corruptos, cerotes y canallas -que se aliaron con los tlaxcaltecas para derrotar a los guerreros aztecas, que fueron con Pomuceno a traer un emperador a Miramar y cuyas ambiciones quedaron sepultadas en el cerro de Las Cruces-, que venían ganando millones y todo se les hacía poco. Pero hay que reconocer que el señor Presidente no está interesado en el dinero, él con doscientas lanas ha tenido y el billete es tan viejo que las fotos del padre Hidalgo y Morelos son de cuando éstos eran niños; y es despreocupado de sus críos, uno de ellos viviendo no sé cómo en Gran Bretaña y otro casado con rica heredera que lo tiene a todo trapo por su menda en Houston sin contratos oficiales, los demás hijos no sé, pero estos me bastan para demostrar que a él no le interesa el dinero y lo que aparentemente han recibido en efectivo y en sobres amarillos para él era para el movimiento.

Y como a él no le importa la lana, pues eso se les pega a sus cercanos y son distraídos al respecto. Por mencionar alguno, vean que Bartlett, que sabe mucho de elecciones, cuando le preguntaron por sus bienes, no sabía exactamente cuántos tenía ni quién era su pareja, para que vean lo distraído que es el muchacho.

Es por eso que, hasta el cuarto año de su gobierno, se ha comenzado a dar cuenta de que hay muchos políticos y burócratas cuates de él ganando dinerales como los del INE, los de Transparencia y los de la Corte, por mencionar algunos.

Pero no se ha dado cuenta de que, por ejemplo, los señores diputados federales, que tan obedientes han sido, gastan al año casi 16 mil millones y como son quinientos diputados electos, pues saque usted la cuenta de a cuánto les toca a cada uno, lo cual es poquito excesivo y a lo mejor ellos no se han dado cuenta de lo que les depositan y habrá que hacérselo ver a Ignacio Mier, quien también es distraído y no recuerda que cuando estaba en otro partido fue el creador del Fobaproa, pero ya quién quiere acordarse de eso.

Es por eso que he decidido informar a nuestro amado señor presidente, porque aunque él no es fijado, nosotros sí lo somos y somos fijados porque, aunque usted no lo crea, la inmensa cantidad de mexicanos ni con las tarjetas de bienestar ajustamos para ganar sumas semejantes, porque evidentemente sus ayudantes, ocupados en otros temas no le han informado o a lo mejor tampoco se han dado cuenta de que esos sueldos existen en su Gobierno.

Ignoro cómo anden de lana las corcholatas, pero yo quiero proponer para la grande al Checo, ya que no necesitaría el avión del general porque tiene coche rápido.

@enrigue_zuloaga