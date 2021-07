‘Aguas con el agua’

Entre los temas de trascendencia que se trataron esta semana en la ‘cumbre’ entre el presidente López Obrador y el gobernador Alfaro fue lo relacionado al desabasto de agua para Jalisco. Por supuesto que el problema es de planeación, infraestructura y de inversión, que aparentemente con una inyección económica de alrededor de los 1,200 millones de pesos se resolvería en el corto -para la próxima temporada de estiaje- y a largo plazo.

Mientras se detallan las inversiones y se concretan los tiempos de las obras a realizar los ciudadanos de la zona metropolitana de Guadalajara continuarán sufriendo una temporada más -como ha sucedido en los últimos meses- los tandeos y limitaciones del vital líquido. De acuerdo con datos del Sistema de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) desde el 2020 se ha venido entregando menos metros cúbicos del líquido por la cantidad que se les proporciona para su distribución. Además, como lo mencionara recientemente José Antonio Gómez Reyna, integrante del Observatorio Ciudadano para el Manejo Integral del Agua, el líquido que distribuye el SIAPA, aparte de limitado, “es caro y de baja calidad”.

Sin embargo, el problema de la falta de agua no solo se debe a un problema de planeación y de infraestructura estatal o regional, es nacional. Imágenes del satélite Landsat 8 que han sido divulgadas por la NASA muestran que tres cuartas partes del país sufren de sequía. Los datos muestran que 60 grandes embalses, sobre todo lo que se refiere al norte y centro del país, están por debajo del 25 por ciento de sus capacidades. En los últimos diez años los incrementos de temperatura en la República Mexicana han sido “incluso superiores al promedio del planeta”, dijo Jorge Zavala Hidalgo, coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional.

Pero el problema de la falta de agua por diferentes orígenes -planeación, inversión, infraestructura y calentamiento global- no es propio de Jalisco, ni de México. No vayamos lejos. Somos vecinos de dos de las economías más grandes del mundo: Estados Unidos número uno y California número cinco. Este estado ha sido declarado en emergencia y se dice que es una de las peores en el récord histórico. Los efectos son catastróficos, sobre todo para la agricultura. El Valle de San Joaquín -uno de los valles agrícolas más grandes del mundo, en el centro de California-, donde se cultiva el 66 por ciento de las frutas y verduras que se consumen en el país, trabajan casi un millón de agricultores, 96 por ciento de origen latino y en su mayoría procedentes de México. La industria agrícola pasa por una severa crisis por la falta de agua. En California también se habla de la negligencia de las autoridades de no contar con una infraestructura de almacenamiento para enfrentar temporadas -como la actual- cuando suben las temperaturas y las lluvias no llegan. Una conclusión es que ‘Donde quiera se cuecen habas’, y la otra ‘Aguas con el agua”. ¿Usted, qué opina?.

daniel.rodriguez@dbhub.net