"Agradecimiento"

Hoy me estoy sintiendo cincuenta pesos en tostones porque la semana pasada mis solitarios lectores -que me gusta pensar en ellos como contertulios, porque estas colaboraciones pretenden ser, eso: una plática dominical- en la que en ocasiones no puedo percibir lo que ustedes a veces me comentan al encontrarnos o en una gran caridad las redes que finjo entender; pero esta semana pasó algo que no es muy común o que cuando menos yo no me había dado cuenta de que en la página electrónica de este centenario diario se pueden dejar comentarios y tres amables lectores se tomaron la molestia de escribir, lo que agradezco, y eso hace que ésta sea una verdadera conversación.

Uno de ellos, incluso clasificó mis cosas -como yo les digo- como literatura mamonesca y me gustó la clasificación, vamos, me gustó más que clasificarlas como yo había pensado como: crónicas de la intrascendencia, así que doblemente agradecido.

Por supuesto que, como lo anuncié, Tolito no me habla porque él cree que por mis comentarios se estropeo su ingreso a la política - a pesar de que por edad si califica - por lo que es más seguro que continúe como galán otoñal - porque ya sabemos que el tío no tiene plato aborrecido: las bonitas por bonitas y les feas por extrañitas . pero también en eso le anticipo con absoluta seguridad que le irá peor que en sus aspiraciones de chamba oficial y es que el tío es feo , viejo, pobre y enfadoso, cuenta los peores chistes del mundo, es más, el mejor chiste se lo acaba y a su edad son condiciones absolutas para que ninguna dama le haga caso, por eso la tía Meme, a ese respecto está muy tranquila y hasta se puede decir que le permite andar haciendo desfiguros. Ya que sus intentos no pueden considerarse como acoso ( actualmente tan publicitado), más bien ella sabe que su viejo está plenamente calificado por todas como enfadoso y no sólo eso sino como enfadoso por ocaso, lo que es peor.

Ahora que las costumbres han cambiado tanto que las chicas de 14 a 90 años ya no entienden lo que Tolito les quiere decir y como parece que se trata de un acosador - groserías no dice- pero han declarado algunas de ellas que se les acercó un anciano con mirada lascivas ( que en toda su vida el tío ha sido justamente acusado de tener una mirada sicalíptica que lastima) y les pregunta: Reina, ¿te acompaño al pan? Y que quiere usted, la gente ya no sale al pan.

En esta ciudad, antes tan recadada, el impudor era sancionado cuando se hacía en publico ( en privado siempre ha sido superlibre por fortuna). Ahora el cabildo, queriendo controlar las relaciones, ha decretado el derecho humano al libre faje, salvo que algún ciudadano, por la razón que usted quiera, incluso por envidioso, le moleste y pida que sancionen a los amorosos, en cuyo caso les diran que se cambien de esquina.

