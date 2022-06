Agentes viales y grúas, las nuevas mordidas

Si de por sí los policías viales siguen siendo, junto con los jueces, los funcionarios públicos considerados como los más corruptos por los ciudadanos, según la más reciente Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG 2021), su desprestigio popular podría crecer aún más por sus nuevas “mordidas”.

Se trata de una serie de abusos que están cometiendo algunos malos agentes que, coludidos con operadores de grúas, están haciendo su agosto extorsionando a muchos automovilistas que se estacionan en banquetas amarillas.

La mejor prueba de la existencia de esta corruptela que empieza a generalizarse luego de que sus primeros asomos se dieron hace años en la calle Sao Paulo, de la Colonia Providencia, donde los gruyeros levantaban los automóviles y esperaban a sus dueños en plena Avenida Américas o calles aledañas para cobrarles tarifas excedidas para no llevar el coche al corralón, con la complicidad de los agentes viales de esa zona.

El nuevo modus operandi que varios conductores han denunciado y que EL INFORMADOR ha publicado esta semana, así como ha documentado también Televisa Guadalajara en sus noticieros con imágenes de hasta tres grúas cargadas con uno o hasta dos autos peregrinando por la ciudad siguiendo la moto que conduce un agente vial, obliga a la Secretaría de Seguridad del Estado y a la Comisaría de la Policía Vial a realizar una investigación al respecto para detener estos asaltos y sancionar a los agentes extorsionadores y las empresas o dueños de grúas que se están prestando a estos atropellos.

Aunque el lunes pasado estas autoridades negaron que sus elementos estén “cazando” a los automovilistas, es claro que el hecho de que no se lleven de inmediato los coches a los corralones, y que incluso, llamen a los dueños en las inmediaciones de estos depósitos vehiculares para bajo un cobro ilegal regresarles su unidad, viola flagrantemente lo que establece el artículo 170 de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco. Tan es así que a diferencia de la postura evasiva asumida por la Secretaría de Seguridad, en la Fiscalía Anticorrupción ya investigan estas denuncias y están en busca de los que están enriqueciéndose con este abuso de poder.

Es de tal tamaño el negocio, me comentan algunos ex mandos y ex policías viales, que al menos tres ex agentes operan ya sus propios negocios de grúas sin cumplir con los requisitos ni tener en regla sus permisos y concesiones. Señalan incluso que se agrupan en la asociación Agrumac y que son tratados con muchos privilegios para que formen parte de estos operativos. Esa, sin duda, podría ser una buena línea de investigación para la Fiscalía Anticorrupción y tratar tratar así de poner freno a todos estos atracos, a las nuevas “mordidas”.

jbarrera4r@gmail.com