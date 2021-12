Lo qué hay que ver. Hace apenas un año el nerviosismo y la consciencia del virus que acechaba a toda la humanidad hacía que nos resguardáramos en casa bajo el lema de sana distancia tatuado en el pensamiento y con mucha o algo de consciencia impuesta o autoimpuesta. Las fiestas decembrinas -recuerdo yo- estuvieron casi ausentes de eventos sociales o multitudinarios y en lo que a mí respecta esta -extraña- usanza nos hizo darnos cuenta de que podemos ver a la gente que queremos todo el año, de a poquito en poquito y sin volvernos todos locos apelmazando evento tras evento y compromiso tras compromiso.

En lo que va del año, ningún evento cultural tuvo aforo completo en ningún espacio. Ni exposiciones, ni conciertos, ni puestas en escena o lecturas fueron aclamadas por un público general. En cambio, conforme pasó el año fui viendo como los eventos deportivos poco a poco tuvieron exposición al público hasta ver la final que recientemente ganó el equipo local Atlas. Yo no soy asidua a ningún deporte, no voy a los estadios ni sigo liga alguna y con todo y eso, entiendo el valor para la gente que lo hace. Creo que son caminos distintos y que en ambos se encuentran principios y metas por decirlo de algún modo, afines. Sin embargo, no concibo el tratamiento tan distinto de parte de las autoridades para ambos ambientes. Por un lado, entiendo la derrama económica tan asimétrica pero optar por dividir aforos en espacios cerrados o abiertos ha sido muy doloroso para creadores, artistas e incluso el mismo público. Que venga un mejor año lleno de salud y consciencia sobre el otro, respeto por el prójimo en lugares abiertos y cerrados. Que venga junto con los cambios una estrategia de visibilización de las artes para el público que está formado y para el que se empieza a formar. Y claro, que gane el Atlas, las Chivas, los Charros, Astros, Mariachis y demás equipos que dan alegría a esta ciudad que tanto dolor carga ya sobre sus hombros. Que vengan aforos completos llenos de júbilo y nerviosismo para todos, para todos.

argeliagf@informador.com.mx • @argelinapanyvina