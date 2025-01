¿Accidente, atentado o coincidencia?

En Washington muchos lo llaman “Presidente Musk”, otros le dicen “Jefe adjunto”, algunos se atreven a identificarlo como “Eminencia gris de Trump”, mientras que otros lo ubican como el “doble de Trump”. Es Elon Musk, el hombre más rico del mundo -con una fortuna que se estima alrededor de los 243,700 millones de dólares-, quien se ha convertido desde junio del año pasado en uno de los apoyos financieros más importantes -sino es el que más- y hasta en una sombra del ex mandatario, ya que viaje con él y lo acompaña a todas partes -incluso a reuniones familiares-. Solo para ejemplificar su cercanía con el presidente electo de Estados Unidos, el multimillonario reside desde hace algunas semanas en una de las cabañas en la residencia de Trump en Mar-a-Lago en Florida, donde paga por lo menos 2,000 dólares por la noche, según un reporte del peridodico The New York Times.

Musk hizo todo lo posible a su alcance por lograr el regreso de Trump a la Casa Blanca, invirtiendo -según el reporte de campana- más de 100 millones de dólares y usando influencia en los más de 200 millones de seguidores que tiene en las redes sociales. El “favor” al apoyo recibido ha tenido su respuesta de parte de Trump, quien lo ha nombrado director del nuevo Departamento de Eficiencia Gubernamental. La extraña relación y la presencia permanente al lado de Trump -como asesor personal- ya ha provocado algunas molestias y celos en muchos círculos - incluso entre algunos republicanos-. Peter Doocey de Fox News dijo recientemente que Musk “es el centro del Universo en Capitol Hill”; Sean Hannity, el influyente analista político y amigo personal de Trump, lo ha nombrado como “el nuevo sheriff de la ciudad”, mientras que algunos demócratas lo llaman “el presidente de facto”.

Cualesquiera que sea la relación o influencia que Musk pueda tener con Donald Trump -quien en 17 días será el nuevo presidente de Estados Unidos-, llama mucho la atención el incidente que sucedió el miércoles por la mañana frente a la puerta principal del Trump International Hotel de Las Vegas, cuando un Tesla Cybertruck explotó, dejando un saldo de una persona muerta -la que estaba en el automóvil- y siete más lesionadas. El auto en cuestión, es la marca insignia de la compañía de Elon Musk, y en lugar en donde sucedió es propiedad de Donald Trump. El Sheriff Kevin McMahill de Las Vegas salió al paso de “posibles especulaciones” y fue tajante al señalar que “creen que se trata de un incidente aislado”, aunque sí confirmó que el Cybertruck tenía en su cajuela algunos bidones de gasolina y fuegos artificiales. La fotografía de los hechos, con un auto Tesla semidestruido por la explision y frente a la puerta principal donde en la parte superior se lee TRUMP, tiene muchas interpretaciones. ¿Accidente, atentado o coincidencia? ¿Usted, qué opina?

