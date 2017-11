Accesorios de invierno

Buen día, como siempre es un placer que nos acompañen en esta sección, en esta ocasión con un tema que ya está en puerta: el invierno, y ya es la hora de ir sacando esos accesorios que tan felices nos hacen en esta temporada. De los que no pueden faltar en tu armario son:

Bufandas gruesas

Para cubrir tu pecho del frío usa una bufanda gruesa en un color beige o café, seguro combinará con todo y se verá muy bien.

Parka

Este es un abrigo que está en tendencia para este invierno, ya sea en su característico verde militar o en cualquier otro color, las posibilidades de outfits para utilizarla son infinitas.

Botas

No pueden faltar un par en tu armario, en especial de esas que tienen peluche adentro, son súper cómodas y no pasarás frío para nada. Si no eres muy fan de ese tipo de botas, puedes optar por cualquier otro modelo y usarlas con unas calcetas gruesas.

Gorros

Hay muchos estilos con los cuales utilizar un gorro, puede ser un look bastante relajado con sudadera y tenis o uno súper a la moda con un lindo abrigo y botas.

Medias negras

Para no dejar de usar faldas y shorts en estos días de frío, ponerte unas medias negras abajo y tal vez unas botas es una gran opción, lucirás muy bien y no pasarás frío.

Chaleco de pelo sintético

Esos chalecos llenos de pelo son la mejor opción para abrigarse en estas fechas, son muy versátiles y la mayoría los encuentras en colores básicos para combinar con todo.

La imagen personal va acompañada de lo que proyectamos. Utilice estos consejos para causar una buena impresión.

Te invitamos al curso personalidad y automaquillaje para que perfecciones tu estilo y mejores tu autoestima, incluye clases de automaquillaje, etiqueta, vestuario, colorimetría, porte y expresión oral. No te pierdas la oportunidad de iniciar tu propio negocio estudiando los diplomados de maquillaje profesional, peinado o asesor de imagen.

Inscripciones abiertas, para más información comunícate al teléfono (01-33) 3121-0180.

Visítanos en Av. Guadalupe #690, colonia Chapalita y en Facebook/Youtube: Escuela clase y estilo. Al presentar esta columna obtén una media beca.