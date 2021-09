Abuso de la asistencia crea caos laboral

En Estados Unidos la mayoría de negocios de servicio -de todo tipo- se enfrentan a un gran problema, el de brindar la atención que estaban acostumbrados a dar o por lo menos la mínima necesaria para evitar las permanentes quejas de millones de clientes. La razón principal es que todos los establecimientos están careciendo de personal capacitado, por lo que han tenido que recurrir a improvisar empleados sin experiencia en muchas áreas. ¿Y cuales son los motivos?. Básicamente la pandemia y el apoyo financiero que el gobierno ha venido otorgando para incentivar la economía.

De acuerdo con el último reporte laboral hay 9.6 millones de personas sin trabajo, pero a la vez hay 9.3 millones de oportunidades de empleo disponibles. Al recorrer las calles de cualquier ciudad estadounidense se da uno cuenta de la enorme cantidad de letreros con ofertas de empleo.

Desde el año pasado, con el inicio de la crisis de salud y los riesgos que implicaba acudir a los centros de trabajo, mucha gente dejó sus posiciones y se acogió a los programas de apoyos federales y estatales que cubrían en parte sus necesidades esenciales, provocando en la actualidad que con la escasez de trabajadores las ofertas de empleo llegan a niveles récord en las últimas semanas y se haya creado un caos laboral y de servicio.

A pesar de que la campaña de vacunación ha cubierto en Estados Unidos a más del 60 por ciento de la población y que poco a poco se empieza a normalizar la actividad comercial, muchos trabajadores aún están temerosos de contagiarse y no regresan a sus trabajos, otros prefieren seguir ‘disfrutando’ de los generosos apoyos económicos y muchos que tienen deseos de regresar a la actividad laboral se enfrentan al problema de no encontrar quien atienda a sus hijos, ya que muchos jardines de atención o personas que se dedicaban a ese quehacer han cerrado o no quieren correr riesgos de contagio una vez que la crisis de salud aun no esta controlada.

Recientemente Jereme Powel, presidente de la Reserva Federal, Heidi Shierholz, economista del Instituto de Política Económica y Ben Gitis, economista del Bipartisan Policy Center, durante una conferencia de prensa donde se habló sobre la economía del país, hicieron referencia a los efectos que la asistencia federal económica -que hasta la fecha continúa otorgandose- que por una parte ha colaborado a mantener el ingreso familiar, pero por otra ha provocado una dependencia ‘de acceso fácil’ para cubrir con las necesidades básicas y que ha perjudicado al sector laboral que sufre para conseguir de regreso a los empleados que tenían -hasta antes de cierre de negocios por la pandemia- y que estaban debidamente capacitados.

Desde el mes de julio por lo menos una veintena de estados han decidido cancelar las ayudas económicas de desempleo, la asistencia federal especial está por concluir, lo mismo que la protección a los inquilinos que estaban protegidos para evitar que cumplieran con el pago de renta, con lo que se espera incentivar a que aquellas personas que han preferido quedarse en el confort de la asistencia pública para que regresen a la actividad laboral.

La asistencia económica jugó un papel muy importante para mantener a flote la economía estadounidense, pero desafortunadamente dio pie -por parte de muchos- a que se abusara del beneficio, provocando un impacto severo a la calidad y atención de los servicios de los negocios. ¿Usted, qué opina?