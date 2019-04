AMLO: un Presidente difícil de entender

Engañar con la verdad, se ha convertido en una de las principales estrategias de los políticos de todo el mundo.

Son tan diversos los parámetros con los que se puede intentar conocer a una persona -máxime si ya alcanzó un grado de poder- que, aún y cuando acordáramos dar por asentado que los que han sido presidentes de la República, en su momento tuvieron la intención de servir honestamente a todos los mexicanos. En lo personal, me cuesta mucho trabajo entender a Andrés Manuel López Obrador (AMLO), pues conforme un día dice públicamente una cosa, unas horas después dice o hace lo contrario, sin mayor explicación que algún refrán popular, de esos que la vox populi entiende como verdades.

Es obvio que entender a las personas en sus sentimientos, intenciones y objetivos -por decir lo menos- es muy difícil de lograr, pero aún con este saber, son y serán las evidencias presentadas las mejores “pistas” para definir la personalidad y objetivos de quien, como en este caso, vemos, escuchamos y leemos a diario.

Ciertamente los mexicanos estamos urgidos de creer, 30 millones de votos son la mejor evidencia de ello, pero me niego a creer a ciegas. Ejemplos de contradicciones de AMLO podríamos mencionar muchos, pero el espacio no da para tanto, así es que me habré de enfocar en dos casos.

Si como en el resto del mundo, la educación se convierte en el eje de desarrollo, el apoyo económico a los jóvenes estudiantes de secundaria, preparatoria y el nivel superior definitivamente recibe el aplauso “del respetable”: lo caído, caído. Pero no se puede entender la suspensión de apoyos de Conacyt para aquellos, pocos por cierto, que aspiran a seguirse preparando en los posgrados, ya sea nacionales o en el extranjero (con independencia de los cuestionados nombramientos de funcionarios sin experiencia), no sea que se vayan a convertir en neoliberales, “desos” que estudian en el extranjero, sólo para su beneficio personal.

En el mismo contexto, resulta inentendible la suspensión del apoyo traducido en financiamientos que se venía proporcionando a los Emprendedores, quienes al tiempo de aprovechar los conocimientos teóricos adquiridos en las instituciones formales, también sacan la “casta” y con audacia se atreven a arriesgar capital propio y adquirido, con tal de salir adelante y convertirse en seres sustentables, pero con la desaparición del Instituto Nacional del Emprendedor, y de los créditos blandos, será más difícil poder salir adelante y aportar al desarrollo del país, tal y como venía sucediendo.

APUNTE

Como en el mundo al revés: A los médicos residentes, quienes se esfuerzan, trabajan, se preparan y arriesgan, Dios que les ayude, y a los que no, que el gobierno federal los mantenga -incluso, si no pasan de grado-.

Siempre será más fácil estirar la mano, que esforzarse por ser mejor.