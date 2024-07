AMLO se quedó "nomás milando"

“Ustedes — refiriéndose a los periodistas que estaban en la mañanera — preguntan si fue entrega, si fue captura, eso es parte de la investigación y parte de la información que nosotros estaríamos esperando del gobierno de Estados Unidos. Y la pregunta es si nosotros participamos en esta detención del día de ayer, es no. El gobierno de México no participó en esta detención o entrega”. La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, no estaba enterada — ni nadie del gobierno — de la operación donde se detuvo al “El Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán López. Y López Obrador, el hombre que siempre tiene “otros datos”, esta vez no los tuvo, porque hasta él fue informado sobre el asunto horas después - hasta las 4:14 de la tarde — de consumada la detención y nunca tuvo conocimiento de las investigaciones que llevaron a su captura o de las negociaciones si es que se trató de una entrega. Resulta obvio decir que si al gobierno de México no se le enteró de los detalles, es por la desconfianza de “alguien fuera a soplar” y la operación se frustrara.

Para López Obrador, no le quedó otra cosa más que reconocer que las detenciones representan un avance al narcotráfico, pero “se salió por la tangente” al decir que “eso no es todo. Mientras no se atiendan los altos consumos de drogas en Estados Unidos, no se podrá resolver el problema”. Estaba evadiendo el tema y con la declaración quería distraer la atención, porque ahora lo dejaron como al chinito, “Nomás milando”.

Para el gobierno estadounidense, el valor simbólico de la captura es muy elevado, así como resulta muy significativo que se haya ignorado la intervención de la inteligencia mexicana para no correr riesgos innecesarios.

Ayer, la cara de López Obrador lo decía todo. No había pasado una buena noche, no estaba de humor y no es para menos. Sus “amigos” de Washington — Casa Blanca, DEA, Departamento de Justicia, etc.— lo habían ignorado. Lo hicieron a un lado de la operación de la detención del narcotraficante más importante de México, que de haberse realizado con la colaboración de las fuerzas policiales de nuestro país, hubiera sido uno de los golpes más importantes de la historia. Pero no, la estrategia norteamericana fue hacerlos a un lado, actuar por cuenta propia para asegurar el éxito de la operación. Hoy, el inquilino de Palacio se quedó “nomás milando” y a la espera — según dijo la encargada de seguridad nacional — que les manden — por Estafeta — “la información que nosotros estaríamos esperando”. ¿Usted, qué opina?