AMLO nos ‘lleva entre las patas’

En los últimos meses diarios y revistas alrededor del mundo se han encargado de analizar la situación que se vive en México desde diferentes ángulos y las perspectivas de su futuro inmediato como nación. Posiblemente una de los análisis más amplios fue la revista estadounidense The Nation -de orientación izquierdista-, que el pasado 4 de junio publicó un artículo denominado ‘AMLO ha sido la decepción para el mundo; para México, ha sido mucho peor’. A esta debemos agregar los señalado por el semanario inglés The Economist que entre otras cosas dice que López Obrador “es un peligro para la democracia” y lo compara con ‘Cantinflas’ -porque habla mucho y no dice nada-; lo que señala el New York Times al establecer que “López Obrador está dañando a México”, o lo que el Wall Street Journal se pregunta en un artículo, ¿El presidente es una amenaza para México? A estos debemos de agregar a los diarios mexicanos, columnistas y analistas que han cuestionado lo que se hace o se ha dejado de hacer en México y que pone en riesgo la estabilidad del país en todos los sentidos.

El presidente López Obrador ha arremetido en contra de los medios y analistas, descalificados abiertamente desde su tribuna mañanera y tratando de contrarrestar el efecto que ha tenido en México y en el mundo. AMLO ha dicho que quienes lo critican se han extralimitado de la única responsabilidad que tienen que es la de informar. Habrá que recordarle al mandatario que dentro de las definiciones de ‘periodismo’ se habla de un concepto que se basa en la recopilación y ANÁLISIS de los hechos, ya que es primordial la interpretación de los mismos, que concluyen con la emisión de diferentes puntos de opinión. Mientras que el presidente no comprenda la definición del concepto así como las consecuencias que hay cuando no se hacen las cosas de acuerdo al sentido común, la lógica y las necesidades del país, continuará ‘manoteando’ y criticando a quienes en todos los tonos de voz le señalan que las cosas no van bien.

Sin embargo, hay que estar conscientes que sus ‘gritos y sombrerazos’ a la prensa no solamente tienen como objetivo de reclamar las críticas que se le hacen, sino que van enfocadas primordialmente a distraer la atención de los grandes asuntos, de los grandes problemas, de los grandes retos y de las grandes soluciones que se necesitan y no administrar un país a base de caprichos o propuesta ideológicas personales.

Además de ir en contra de la corriente de opinión mundial de que vamos por mal camino, hay que agregar los riesgosos retos o el enfrentamiento que ha iniciado en contra de nuestro vecino y principal socio comercial -Estados Unidos- al que ha empezado a ‘cucar’ con sus comentarios, como los que hizo al referirse a la desaparición de la Organización de Estados Americanos, o con sus acciones como significó la ayuda al gobierno cubano, no a los cubanos directamente, que lo retratan más de quien es y a dónde quiere ir. La intransigencia, los caprichosos, los absurdos y las necedades lo exhiben a nivel internacional, desafortunadamente ‘llevándose entre la patas’ a México. ¿Usted, qué opina?