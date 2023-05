AMLO, mentira lo que presume

Desde junio del año pasado el Presidente se la ha pasado presumiendo como un logro de Gobierno la apreciación del peso mexicano frente al dólar y eso es mentira. Y vamos a los hechos:

El 1 de junio dijo durante la mañanera: “Hay un fenómeno que quiero presumir, que es la apreciación de nuestra moneda. En Wall Street están sorprendidos por la fortaleza del peso mexicano”, dejando entrever que las políticas económicas aplicadas en México estaban funcionando.

El 10 de noviembre presumió que el peso “es sin duda la moneda que más se ha apreciado con relación al dólar en el mundo -lo que era falso porque era la cuarta, según organismos económicos internacionales-...y yo espero terminar el Gobierno sin devaluación (?)”.

El 23 de diciembre volvió al tema y presumió que “esto no se había visto en medio siglo”, agregando que se debía a que “las cosas se están haciendo bien”.

El 12 de enero de este año insistió en que “nuestro peso está fortalecido como se venía en medio siglo o en más de medio siglo, desde que estamos en el Gobierno”.

El 6 de marzo argumentó que “ahora hay más libertades que no había antes cuando el poder de los poderes era el Ejecutivo (?), el Presidente. Ahora hay un verdadero estado de Derecho, no un estado de chueco. Ya no hay inestabilidad o falta de gobernabilidad. Si fuese así, no estaría el peso tan fuerte como está ahora”.

Y el pasado miércoles -Día de las Madres- durante la mañanera hablo de los índices inflacionarios que están bajando “y el peso está fortachón. Pero que no se enojen tanto los conservadores. Pero no deberíamos de sacar estos datos antes del desayuno, porque les va a hacer mal. Hace seis años que no estaba así”.

Efectivamente, tal y como sucedió a media semana, el tipo de cambio de ventanilla terminó en su nivel más bajo desde septiembre de 2017, pero no por “obra y gracia” de la actual administración. El fortalecimiento del peso es consecuencia de la especulación sobre la política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos que ha provocado un factor diferencial de tasa de interés con el Banco de México.

A lo anterior debemos de agregar factores tan importantes y positivos para nuestra economía, como son las exportaciones de manufactura -como autopartes y componentes electrónicos-, las remesas provenientes de Estados Unidos -un promedio de cinco mil millones de dólares al mes- y la recuperación del turismo.

Por otra parte, habrá que tomar en cuenta que no es mérito del Gobierno, a la vez que hay que ser cautelosos sobre la estabilidad de nuestra moneda, cuando el mismo dólar se ha devaluado en un 5 por ciento en la “canasta de monedas” internacionales -que es el conjunto de divisas de diferentes países, que ponderadas, sirven para fijar el valor de una determinada moneda-.

Recientemente Cynthia Valeriano, de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tec de Monterrey, comentó que “la fortaleza del peso dependerá fundamentalmente de que la economía mundial caiga o no en un estado de recesión. Y si cae la economía norteamericana -con quienes hacemos el 80 por ciento de nuestras operaciones comerciales-, tendrá una repercusión directa en los niveles de producción de México”.

De la misma opinión es el economista Jonathan Petersen, de Capital Economics, quien fue pesimista sobre el futuro de la estabilidad del peso, al señalar que la dependencia de nuestro país con Estados Unidos nos deja vulnerables, ya que las estimaciones de los especialistas es que la economía norteamericana entrará en recesión a finales de año y ese será una desventaja para el peso mexicano. Esta es la misma observación que hace un informe del Bank of America -a través de sus analistas Christian González, Antonio Gabriel y Carlos Capistrán-, que dice que en el futuro de la paridad del peso frente al dólar “habrá una corrección”.

Así que el Presidente que hoy presume y miente con arrogancia e irresponsablemente como logro de su Gobierno la fortaleza en la paridad monetaria -que no lo es-, qué dirá si en el futuro mediato se cumplen los pronósticos de los economistas y el peso se empieza a devaluar nuevamente. ¿Usted, qué opina?