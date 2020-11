AMLO: corrupción y familia

Dos frentes familiares se abrieron en el entorno del presidente López Obrador en las últimas semanas y ambos fueron tema ayer: los videos de su hermano Pío recibiendo dinero de manos de David León, un ex funcionario del Gobierno de Chiapas y ahora también ex funcionario del Gobierno federal, y el de su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller y su nombramiento como investigadora nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) con su respectiva beca de alrededor de 15 mil pesos mensuales. Empecemos por el segundo.

Más allá de que nos caiga bien o mal y que podamos cuestionar su ambiguo papel de No Primera Dama que explota a conveniencia (una mujer que no se asume como primera dama jamás habría firmado un libro de visitas como “de López Obrador”, como lo hizo Gutiérrez Müller en la exposición de los Olmecas en París), la señora tiene una carrera académica previa a que el presidente ganara la elección y cumple con todos los requisitos para haber aspirado y ser nombrada investigadora nacional nivel 1. Lo que suena extraño es que tenga plaza de investigador en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla cuando, evidentemente, no puede cumplir con sus responsabilidades académicas, pues la vemos del tingo al tango en asuntos de Gobierno.

Lo más prudente sería obtener el nivel 1 del SNI pero no cobrar la beca por no estar en funciones en una universidad, porque, dice su esposo en las mañaneras, “no somos iguales; ya se acabaron los aviadores”. Pero eso es otro cantar. Lo cierto es que nada hay de irregular en que la No Primera Dama obtenga ese reconocimiento como investigadora.

El caso del hermano Pío es mucho más delicado, pues se trata de un tema de financiamiento ilegal en su campaña electoral, lo que contradice el discurso anticorrupción del presidente. Para colmo, la actuación del nuevo hermano incómodo, lejos de ayudar al presidente, no ha hecho sino hacer olas y que se hable cada vez más del tema incómodo. Haber demandado penalmente a Carlos Loret de Mola por la difusión del video y ahora pedirle al Tribunal que impida la investigación del INE al respecto lo que muestra es un desesperado hermano Pío tratando no de que se esclarezca el asunto y su inocencia, sino de obstaculizar la justicia. El hecho de que López Obrador haya despedido al funcionario modelo, David León, por este caso, no hace sino incrementar la sospecha de algo ilegal en esos sobres manila con dinero en efectivo, de otra manera no se entiende la denostación del personaje.

De cómo resuelva el presidente este asunto dependerá en gran medida la credibilidad de su combate a la corrupción, particularmente en campañas electorales. Cuando la respuesta es atacar al mensajero (en eso López Obrador es igual a todos los políticos) u operar una leguleyada a través de un Tribunal Electoral, hoy a modo, el mensaje es que cuando se trata de ganar elecciones lo único que ha cambiado es el nombre del partido en el poder.

