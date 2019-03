AMLO: Popularidad a tope, y poco más

¿Se puede evaluar un Gobierno a los 100 días? Por supuesto que no. No hay manera seria de decir que hubo avances o retrocesos en poco más de tres meses en un Gobierno de seis años y menos aún en los temas torales, los mismos que en campaña Andrés Manuel López Obrador, al igual que todos prometió resolver: crecimiento económico, corrupción y seguridad.

El crecimiento económico de 4% que el Presidente busca con obsesión es posible, pero requiere de grandes inversiones, públicas y privadas. Hasta ahora lo que hemos tenido es un mayor empuje de la inversión pública, que es sin duda positiva pero también mensajes poco claros por no decir negativos para los inversionistas privados. Detener la construcción del aeropuerto tuvo un efecto de contracción de la inversión y cuatro meses después es momento que no se recupera del todo esa confianza. Por más que hoy dedicó una parte importante de su largo discurso a los empresarios la inversión lo que requiere es, dentro de los posible, certeza económica y jurídica. Si a la falta de confianza le sumamos un entorno internacional adverso, se ve muy complicado que este año e incluso el próximo el crecimiento llegue a dos por ciento, una cifra que el mismo Presidente calificaría de mediocre. Si hacemos todos la tarea podemos aspirar a tener crecimientos mayores a partir del 2021.

Hoy por hoy no tenemos forma de saber si la corrupción bajó por el simple hecho de que el de arriba ya no roba o si todo está igual

En seguridad seguimos con la misma inercia alcista del Gobierno de Enrique Peña Nieto. No podía ser de otro modo; nadie por su sola presencia puede detener el deterioro de las instituciones de seguridad y mucho menos la ruptura social que ha implicado tantos años de violencia. Pero pensar en que la creación en el papel de una Guardia Nacional va a cambiar las cosas es iluso y más aún lo es pensar que las Fuerzas Armadas en las calles por cinco años más van a hacer algo distinto a lo que vimos con Peña y Calderón. Por el contrario, está demostrado que la letalidad en el combate del crimen organizado ha aumentado, esto es que el Ejército y la Marina usan cada vez más fuerza en sus acciones lo que implica mayor número de muertos.

En materia de corrupción López Obrador habla mucho y hace poco. Seguimos en la lógica de la corrupción etérea, la corrupción sin corruptos. Hoy por hoy no tenemos forma de saber si la corrupción bajó por el simple hecho de que el de arriba ya no roba o si todo está igual. Lo que sí sabemos y no es buena noticia es que la mitad de la inversión pública se ha hecho por asignación directa, las grandes obras y compras no se licitan lo que favorece la opacidad, el sobreprecio y la falta de vigilancia externa. A 100 días la baja de la corrupción es solo un acto de fe.

Eso sí, la popularidad de AMLO está a tope, y eso nadie se lo puede escatimar.

(diego.petersen@informador.com.mx)