AMLO-Alfaro, nueva tregua a prueba

Como ha pasado aún en los momentos más ríspidos de la pendular relación que ha llevado con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, el gobernador Enrique Alfaro cambia siempre el tono de reclamo que le hace a distancia, por el de conciliación cuando lo tiene enfrente.

Eso volvió a pasar el domingo pasado que AMLO visitó Tequila para inaugurar una base de la Guardia Nacional. Ahí, Alfaro hizo a un lado las advertencias de que Jalisco no permitirá “más abusos” del Gobierno federal en temas presupuestales como las lanzaba apenas a fines del año pasado desde la Alianza Federalista; o los reproches de que tenía tres meses de no atenderlo cuando lo buscaba para pedirle apoyo para combatir a la delincuencia organizada en Jalisco, como lo hizo hace dos semanas tras el multihomicidio en la Colonia La Jauja, en Tonalá.

El domingo, su discurso fue más que moderado y gentil para pedir el apoyo de la federación nuevamente en temas de seguridad, de abastecimiento de agua y de vacunas contra el COVID-19 que ayuden a la Entidad a superar la emergencia sanitaria.

El Presidente pareció reconocer el gesto y lo regresó diciendo que se seguirá fortaleciendo la Guardia Nacional en Jalisco (que, habrá qué decirlo, está lejos de contribuir para enfrentar la grave crisis de inseguridad y violencia que padece el Estado), que los adultos mayores estarán vacunados a mas tardar en el mes de abril y que apoyará en la solución del problema de la escasez de agua para la Zona Metropolitana.

Es, pues, una tregua a prueba de que pase del discurso presidencial a los hechos que se traduzcan en acciones y apoyos presupuestales.

Y es que hay que recordar que eso no pasó luego del reencuentro que tuvieron el 12 de septiembre pasado, cuando luego de la inauguración de la Línea 3 del Tren Ligero, Alfaro difundió en sus redes sociales que, en una plática en privado, el Presidente había mostrado buena voluntad y gestos importantes de voluntad para dialogar y trabajar en unidad con el Gobierno de Jalisco. Que había quedado claro que no había “ánimo de confrontación”. Esta tregua, sin embargo, no se reflejó en el reparto presupuestal del 2021 y fue motivo de una nueva ruptura.

Por lo visto el domingo en Tequila, parece que la tregua AMLO-Alfaro pactada en enero pasado y que abrió casi dos años después nuevamente las puertas de Palacio Nacional al gobernador de Jalisco, luego de que el partido Movimiento Ciudadano no se unió a la alianza Va por México, del PAN-PRI-PRD, sigue vigente, por lo que habrá que ver si esta vez sí se traduce en apoyos federales para el bien de Jalisco.

