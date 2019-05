A quién le importa el medio ambiente

Es cierto, a López Obrador no le importa el medio ambiente, no está ni estará en sus prioridades. Pero siendo justos, a ningún presidente le ha importado jamás el tema medioambiental. Felipe Calderón, que presumía de ser el presidente ecológico, no tuvo mejor idea que convocar a una reforestación masiva de cinco millones de árboles. El mismo secretario de aquellos tiempos, Juan Elvira, no tuvo empacho en reconocer que aquello sería un fracaso y que nueve de cada 10 de los árboles plantados morirían antes de un mes. Hoy no sabemos en realidad cuántos sobrevivieron, pero, tenemos el Récord Guinness de más árboles sembrados en un mismo día y muchas primeras planas. Lo demás es lo de menos.

López Obrador nombró en la Semarnat a una mujer entusiasta, pero a la que no respetaba en términos institucionales. Su paso por la secretaría fue tan fugaz como inútil: no fue capaz de oponerse a una refinería sin estudios de impacto ambiental ni a un aeropuerto en Santa Lucía que, en términos de medio ambiente, es más grave que Texcoco. Josefa González Blanco finalmente no renunció como una forma de protesta por la falta de respeto a la ecología, sino por un error, muy grave, de prepotencia. Tristemente, fue la única primera plana y trending topic de Twitter que logró en cinco meses al frente de la cartera de medio ambiente.

En la lógica desarrollista del Presidente el efecto medioambiental es consecuencia necesaria del bien común. Es más importante la refinería que el manglar; el tren maya y su impacto económico que las especies en peligro de extinción; la rectoría del Estado en materia energética que la contaminación y el impacto ambiental de una termoeléctrica, etcétera. En cinco meses de Gobierno, el Presidente y su equipo, han dado muestras de que el ambiente es una monserga, un tema que hay que sobrellevar, pero no una prioridad.

En quien ponga el Presidente esta cartera será el mensaje. Si, como se rumora, la secretaría cae en manos del ex gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, será un claro signo de lo poco que le importa al Presidente el medio ambiente. Usar a Semarnat para hacer una alianza política entregándola a un personaje tan conspicuo como ignorante en el tema, equivale a renunciar al tema medioambiental por lo menos por un buen rato. Velasco no le va a poner traba alguna al proyecto presidencial, por el contrario, le servirá de tapate para limpiarse la consciencia.

Ojalá, por el bien de todos, principalmente los más pobres, los que su vida cambia radicalmente cuando se pierde un arroyo o una mancha de bosque, que López Obrador ponga en Semarnat a alguien que sí le importe. Veremos.

