¿A qué hora trabaja?

Los legisladores de Jalisco no dejan de sorprendernos. Nos cuentan que la diputada de Morena (vestida de Verde), Yussara Canales, casi no se presenta en el Congreso y se le pasó el tiempo y los plazos para sesionar en la Comisión de Medio Ambiente, que preside. Resulta que no se acordó de que debían definir a los ganadores del Premio al Mérito Ambiental 2025. La fecha límite era el 5 de junio, pero quiso sesionar de manera virtual y no logró el quórum ni el consenso.

Pero no sólo eso. Sigue pendiente una sesión de su comisión para que decreten tres nuevas Áreas Naturales Protegidas: dos en Zapopan (el bosque El Centinela y el bosque Eça do Queirós) y una más en Atotonilco (el Parque Ecológico Municipal), lo que permitiría acceder a fondos económicos nacionales e internacionales para su conservación, entre otros beneficios. Dicen que ya se pasó el tiempo para incluirlas en los presupuestos. ¿No se supone que se preocupan por el medio ambiente?



* * *



Cuentan que el gobernador Pablo Lemus dejó un mensaje claro. Frente a los medios de comunicación y organizaciones civiles, nombró a la diputada Gaby Cárdenas como la “mera mera” del presupuesto y anunció que enviará una iniciativa para aumentar los recursos para asociaciones en Jalisco. Confía en que Gaby hará que Jalisco supere con creces a Nuevo León.

La diputada ya lidia con el espinoso tema del SIAPA y ahora suma una nueva misión: liderar el rediseño presupuestal que pondrá al Estado como referente nacional en inversión social.

Afirman que si alguien se mete en todas las ollas calientes sin miedo a quemarse, es ella. ¿Qué tal?



* * *



Y en más temas del Congreso, el Sindicato de Empleados del Poder Legislativo pide a sus integrantes ignorar los rumores y las grillas de algunos rivales, quienes alegan que son mayoría y que tienen la representación de los trabajadores de base.

El dirigente César Íñiguez lanzó un comunicado en donde garantiza que son el sindicato mayoritario, con 269 trabajadores en el Congreso (y otros 90 en la Auditoría Superior del Estado).

Mientras tanto, publicó documentos fechados el jueves pasado, en los que se constata que legalmente tiene la representación del Congreso, con el registro correspondiente en el Tribunal de Arbitraje y Escalafón.