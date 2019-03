A pesar de todo, seguimos de pie

Hace un año, precisamente en el marco del Día Internacional de las Mujeres, celebré lo que en 2018 se había logrado en materia de feminismo. Reconocí la integración diversa de la marcha del 8 de marzo (8M) y la incidencia que genera en varios aspectos de la vida cotidiana.

Por su puesto que en aquella ocasión y como sucede siempre, escribo pensando en el futuro, en que las reflexiones, las críticas constructivas, los señalamientos y reconocimientos nos lleven a recomponer las cosas, a convertirnos en una mejor sociedad. No se me ocurre pensar que el estado de las cosas pueda ser peor de cómo nos encontramos en el momento en el que escribo. Pero esta vez me equivoqué.

A un año de esa columna dedicada al feminismo, al 8M, a las mujeres, creo que hoy estamos peor. En este periodo, pero sobre todo en los últimos meses, hemos visto situaciones alarmantes por parte de los nuevos gobiernos federal y estatal.

Pese a la participación activa y oposición de la sociedad civil organizada, se han tomado decisiones preocupantes como las concernientes a los apoyos para estancias infantiles y al de refugios para mujeres víctimas de violencia. Activistas y especialistas han advertido que estas medidas recaen directamente en mujeres en las situaciones más vulnerables; mujeres pobres, violentadas, discriminadas.

Hay estadísticas que nos ayudan a dimensionar el problema y análisis sobre las implicaciones de entregar el dinero directamente a las madres y padres de familia en lugar de dirigirlo a las guarderías o bien, directamente a las mujeres víctimas de violencia y no a los refugios, sin embargo, profundizar en ellos sería materia de una columna completa.

En nuestro Estado la situación no es más favorecedora. Primero, la integración de un gabinete no paritario y después, el episodio tenso y de agresiones por parte del gobernador Enrique Alfaro en contra de feministas que defendían la permanencia del Instituto Jalisciense de las Mujeres, nos dejó claro que decirse y actuar como un gobierno igualitario, no es lo mismo.

De cara al Día Internacional de las Mujeres urge recordar cuáles son las prioridades de una agenda igualitaria. Recordar es apremiante erradicar las causas de la violencia machista y feminicida; promover, difundir y garantizar los derechos de las mujeres; ejercer la justicia y diseñar e implementar políticas públicas con perspectiva de género; eliminar estereotipos y prejuicios, combatir la mercantilización de los cuerpos femeninos; respetar la participación de las mujeres en la política y puestos de poder y una lista larga de deudas históricas con este sector, que valga la pena recordarles, representa más del 50 por ciento de la población total del país.

Repito la idea de hace un año: marcho y marchamos por todas las mujeres que nos precedieron y por todas las que vienen después. Porque seguimos de pie, como siempre, a pesar de todo.