A ese paso, será hasta el 2057

Ayer, a su llegada al Pentágono —antes de llegar a su oficina— el nuevo secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, dijo a los periodistas que su prioridad es “apoyar las necesidades del Presidente”, y entre ellas está a sellar la frontera militarmente y usar aviones militares para deportar inmigrantes con estatus legal incierto o cuestionado. “Se proporcionará todo lo que sea necesario en la frontera”.

Por su parte, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) informó que el domingo logró arrestar a 956 indocumentados, mientras que el Vicepresidente J.D. Vance dijo esperar que las acciones y las cifras “tengan un impacto escalofriante” (?).

La verdad es que no tienen nada de “escalofriante” las medidas tomadas ni la cantidad de detenidos que ha habido hasta el momento, aunque sí debemos de reconocer que han provocado terror y caos en la comunidad por los efectos que se provocan en los afectados y quienes dependen de ellos. Ayer mismo, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informaba que durante la primera semana de Trump en la Casa Blanca —del 20 al 26 de enero— “se han recibido 4 mil 094 personas —deportadas—… Hasta ahora no ha habido un incremento sustantivo. Algo muy importante es que esto no es nuevo para México. Eso es muy importante: México tiene una historia de repatriación muy importante con Estados Unidos”.

De acuerdo con el Pew Research Center —centro de investigación no partidista y sin fines de lucro— en Estados Unidos hay por los menos 12 millones de migrantes sin documentos, de los cuales el 37 por ciento son de origen mexicano —casi cinco millones—.

Para tener una idea más clara del panorama, solamente hay que revisar las estadísticas de deportaciones de las últimas cuatro administraciones y nos daremos cuenta que Obama logró 2.9 millones de expatriaciones en un primer término, mientras que en el segundo fueron 1.9 millones; Trump 1.5 millones y Biden 1.4 millones. Ahora bien, si las redadas en esta administración llegaran a mantener un ritmo de detenciones como el del domingo —cerrando números en mil diarias—, “sacar de la circulación” a los migrantes ilegales que hay en la actualidad demoraría 32 años —hasta el 2057—, y sin dejar que en ese tiempo nadie ingresara de manera irregular a territorio estadounidense. Así que la situación si es preocupante, pero no “escalofriante” y, si quieren cumplir la meta, tendrán que esperar muchos años.

Usted, ¿qué opina?