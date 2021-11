A López lo dejaron solo

Pasa el tiempo y el presidente López Obrador se ve más y más solo al frente de su proyecto de la Cuarta Transformación.

Y él lo sabe.

El propio presidente se ha dado cuenta que al ejército de seguidores que vestidos de morado llegaron ocupar cargos públicos gracias a él y que van desde gubernaturas hasta regidurías pasando por diputados federales y locales no les interesa ni piensan poner en práctica una de las principales banderas de su proyecto, que es el combate a la corrupción.

Los escándalos entre los morenistas por probables casos de desvió y malversación de fondos aumenta y han tocado incluso a personajes muy próximos como los propios hermanos de López Obrador, colaboradores cercanos e incluso sus hijos.

El propio presidente reconoció tácitamente que no cuenta con sus principales colaboradores para hacer efectivo el combate a la corrupción y prefirió la creación de una empresa en manos del ejército para ejecutar las grandes obras de su sexenio como el aeropuerto de Santa Lucía y el Tren Maya y los futuros aeropuertos de Palenque, Chetumal y Tulúm. Y públicamente dijo que si estas mega obras, con presupuestos multimillonarios se dejan en manos de Fonatur o la Secretaría de Comunicaciones no “resistirían la primera embestida”, reconociendo que sus propios colaboradores, elegidos y nombrados por él, no son garantes de la honestidad que pregona su gobierno.

Golpe muy fuerte para el presidente también debe haber sido todo el escándalo de la boda en Guatemala. Inició cuando una de las principales colaboradoras de Claudia Sheinbaum, la que era su secretaria de Turismo Paola Félix Díaz, tuvo que renunciar porque por accidente trascendió que había viajado en un avión privado a Guatemala para asistir a la boda de otro cercano colaborador del presidente, Santiago Nieto encargado de la Unidad de Inteligencia Financiera, quien aparentemente celebró la ceremonia allá par evitar estar bajo los reflectores, pero que al final dejó al descubierto que decenas de funcionarios del actual régimen lejos de observar códigos de austeridad hicieron el viaje para asistir a la boda.

Se habla de Nieto uno de los principales aliados del presidente, que tuvo que renunciar menos de 24 horas después de que el presidente se mostró muy molesto por todo el affaire boda.

Golpe durísimo.

Cuando nos cuestionamos qué es la 4T y en qué consiste aparecen respuestas abstractas y difusas, y lo único que estaba más o menos claro era la cruzada contra la corrupción grosera de las clases políticas del priísimo y del panismo.

Pero con la creación de la empresa militar y lo que ha desatado la celebración de la boda Santiago Nieto el esquema se resquebraja y queda claro que el único que realmente está observando reglas de no corrupción es el propio presidente, pero en esa tarea está muy muy solo.

La clase política no cambia, a pesar de vestirse de otro color.

platapi@hotmail.com