8 de marzo

Llegó el día y con él la invitación a reflexionar sobre si celebramos, conmemoramos o recriminamos en este día. El Día Internacional de la Mujer es nuestro y ha costado décadas avanzar sin llegar aún a la meta de la equidad. Quizá nunca lleguemos. Quizá sólo debemos cambiar la ruta o el destino.

Muchas mujeres definitivamente tendrán un reclamo válido hacia quienes no han sabido brindarles la justicia necesaria, otras podrán celebrar los avances alcanzados en los últimos años en participación política y social, por ejemplo, o el incidir en el cambio en las leyes que protejan a otras mujeres de las violencias que sufrieron y a las que todas estamos expuestas.

Violencias, sí, muchas, todo el tiempo, pero lamentablemente ha costado tanto clasificarlas y a cada una asignarle un sentido y una sanción que todo se resume a “violencia”, tan lamentablemente normalizada.

Este día es de lucha, de sororidad, de acompañamiento, de visibilizar: evidenciar los feminicidios, las desaparecidas, la violencia doméstica, el abuso, la tortura, la trata, la brecha salarial, la discriminación, la impunidad en todos y cada uno de los delitos.

La ONU propone que este día unamos los esfuerzos por un mundo digital inclusivo. “Innovación y tecnología para la igualdad de género” ese es el lema. ¿En serio? ¿En un país que reduce los recursos para la prevención de la violencia y apoyo a las víctimas? ¿Acaso tenemos plataformas de denuncia eficiente y un equipo especializado de reacción inmediata en los casos de emergencia? Y si lo tuviéramos, ¿tenemos los recursos para que cada mujer, adolescente o niña pudiera acceder a ellos? La información nos brinda herramientas, de eso no hay duda, pero una vez que se tiene, que comprendemos lo que sucede, que se pone un alto al abuso, que salimos vivas de la situación -las que podemos- y se llega a una denuncia, ¿el engranaje camina a nuestro favor con las autoridades para hacer justicia? Para muchas mujeres no.

En México, el año pasado aproximadamente tres mil 500 mujeres fueron víctimas de homicidio, 850 se investigaron como feminicidio. Seguramente muchas de ellas fueron víctimas por oportunidad, otras tuvieron al depredador en casa hasta que fue demasiado tarde. Y las cifras este año no son alentadoras.

¿Hasta cuándo las autoridades harán del 8M un día de mesas de diálogo en lugar de un día de contención de manifestantes? Las mujeres no dejarán de salir a las calles, y lo hacen de manera pacífica, tan pacífica como es posible sabiendo que las impulsa una investigación sin salida, el que una hija sigue desaparecida, que un feminicida sigue prófugo, que un padre vive sin responsabilizarse de sus hijos delegando el 100% del trabajo a la madre. Las mujeres marchan con esas historias a cuestas, se lo permiten un día al año, pero viven con esa realidad los otros 364, muchas veces en silencio y resolviendo su propio universo.

La lucha por la igualdad lleva más de un siglo. El reconocimiento de este día internacional está por cumplir cinco décadas, y las mujeres siguen saliendo a las calles por los mismos motivos que hace 100 y que hace 50 años. No es que no haya avances, es que no son suficientes. ¿Celebramos, conmemoramos o recriminamos? Todo es válido. En esta feria todas contamos una historia diferente.