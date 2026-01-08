24 minutos de impunidad

La respuesta policial durante el ataque contra el bodeguero del Mercado de Abastos, Alberto Prieto Valencia, genera más dudas después de las declaraciones de Juan Pablo Hernández, secretario de seguridad de Jalisco.

En el triple homicidio -el empresario, su hija y un escolta- ocurrido el 29 de diciembre participaron 30 sicarios que dispararon más de 2 mil casquillos durante al menos 24 minutos sin presencia policial. Todos lograron huir.

Un informe interno de la policía de Zapopan indica que el primer reporte ciudadano se recibió a las 10:10 horas en el cruce de Avenida Topacio y Brillante. Sin embargo, la policía municipal se reportó en el lugar hasta las 10:34 horas. Habían transcurrido 24 minutos.

Vale la pena revisar la justificación del secretario de Seguridad ante la demora.

1. El encargado de la seguridad en la entidad exaltó esta “demora” como una virtud operativa que obedeció a un protocolo.

Indicó que ante un evento de alto impacto, la policía debe incursionar en convoy, con al menos tres o cuatro patrullas, para evitar bajas de elementos. Los elementos tuvieron que agruparse antes en un punto cercano al evento. Eso explica -según Hernández- que no llegaran a tiempo.

2. Otro factor detrás del retraso, según el secretario, obedeció a la falta de patrullas en esa colonia pues tiene una baja incidencia delictiva.

“Digamos que hay una unidad que cubre un perímetro de hasta cinco, seis y ocho colonias en esa zona”.

3. También achacó la falta de respuesta oportuna a que el lugar del ataque es zona limítrofe entre Guadalajara y Zapopan, por lo que “tiene ciertas carencias en presencia de unidades”.

“Todo eso de alguna manera complicó la situación para el tiempo de respuesta”, dijo Hernández.

***

¿Quién decidió esperar, y con qué información, a reunir el convoy de respuesta? ¿Qué hicieron durante esos 24 minutos los policías para proteger a los civiles? ¿Este es un resultado aceptable cuando un hecho de estas dimensiones vuelva a ocurrir?

¿Por qué las unidades tardaron tanto en reunirse en convoy si la base policial de la Cruz Verde Leonardo Oliva de Guadalajara estaba a cinco minutos de la refriega y la base de Las Águilas, a sólo 10 minutos?

¿Falta coordinación intermunicipal en materia de seguridad? ¿No era un punto superado gracias a la visión de Ciudades Hermanas?

Finalmente, la anterior gestión tapatía aseguró desde 2022 que en Guadalajara había una patrulla por colonia. ¿Ya no es así?

Gracias al “protocolo”, los delincuentes tuvieron todas las facilidades para huir. La “eficiencia” operativa consistió en esperar mientras el crimen se adueñó de la ciudad por 24 minutos.

Hay mucho qué revisar de la actuación policial en este y ante futuros eventos de alto impacto. El riesgo para la población es latente.