22 de abril: 32 años sin justicia

El 22 de abril de hace 32 años ocurrió la peor tragedia urbana en la historia de Guadalajara. Más de 14 kilómetros de colectores que corrían por diversas colonias del sector Reforma explotaron por la acumulación de hidrocarburos en su interior. El saldo fue devastador: 210 muertos según las cifras oficiales, 1,570 edificaciones dañadas, 100 escuelas afectadas y 600 autos con pérdida total. Tras la destrucción de una docena de barrios, muertes y heridas para miles de familias, siguió un calvario de los damnificados, primero para recibir ayuda y posteriormente para demandar el castigo a los responsables de las explosiones.

Las explosiones no son sólo un ejemplo de la devastación ambiental y externalidades que provoca el industrialismo capitalista, sino también un caso ejemplar de impunidad de la clase política y de todos los gobiernos.

A 32 años de las explosiones oficiales no se cerró una causa judicial para llevar al banquillo de los acusados al verdadero responsable de la tragedia: Pemex y los presidentes de la República, directores de la paraestatal y altos funcionarios que permitían un manejo descuidado y sin las debidas prevenciones de sus principales instalaciones.

La versión más consistente sobre lo ocurrido el 22 de abril de 1992 es una gran fuga de gasolina de las instalaciones de Pemex en La Nogalera, que terminó en los drenajes y colectores bajo las calles del sector Reforma. Una combinación de fuga de hidrocarburos y la contención de sus vapores explosivos debido a las obras del túnel para la Línea 2 del Tren Ligero ocasionaron una serie de explosiones que detonaron el desastre.

Lamentablemente la tragedia del 22 de abril fue usada políticamente. Las explosiones aceleraron el desgaste que ya tenía el PRI y llevaron a la salida anticipada del gobernador Guillermo Cosío Vidaurri, quien ya de por sí acusaba desprestigio. El Gobierno federal impuso a Carlos Rivera Aceves como gobernador interino. En este contexto, el PAN lucró políticamente con la tragedia responsabilizando a gobiernos del PRI del desastre, y luego lo usó en la campaña electoral de 1994-1995 para prometer justicia para las víctimas y castigo para los responsables, lo que no ocurrió.

No obstante, la presión social de los damnificados por las explosiones y el movimiento social de solidaridad que convocó logró cambios políticos importantes, llevó a algunos funcionarios de rango medio a la cárcel por corto tiempo, y germinó una politización de la sociedad civil que aceleró cambios socio-políticos importantes en el Estado.

A pesar de esta politización y de la digna lucha que desde entonces mantienen organizaciones de damnificados, como la asociación civil 22 de Abril en Guadalajara que encabeza Lilia Ruiz Chávez, la justicia no ha llegado plena y completa para quienes padecieron las explosiones.

La digna lucha de las víctimas del 22 de abril obligó al Gobierno a responsabilizarse a perpetuidad de la salud y la atención de los damnificados y lesionados por las tragedias. Gracias a su tenaz lucha, el Gobierno creó el Fideicomiso de Apoyo de Seguridad Social (Fiass), pero año con año los colectivos de los damnificados denuncian que los recursos no están garantizados. “Contra lo que se pudiera pensar, la situación no se ha resuelto del todo para nosotros”, me dijo Lilia Ruiz.

Tan es así que este año electoral, la agrupación 22 de Abril en Guadalajara ha convocado a los tres candidatos a la gubernatura del Estado y a los tres aspirantes a la alcaldía de Guadalajara a que acudan al barrio de Analco, donde conmemoran el 32 aniversario de la tragedia, y firmen una carta-compromiso para que en caso de ganar las elecciones, se comprometan a dotar de fondos suficientes al Fiass a fin de garantizar las pensiones y los servicios de salud, medicinas e insumos sanitarios para los damnificados sobrevivientes, hasta su fallecimiento. No es mucho lo que piden, pero es lo mínimo que los candidatos deben comprometerse con los damnificados para acercarles una porción de la justicia que todavía se les debe a quienes padecieron la peor tragedia civil en la historia de Guadalajara.

rubenmartinmartin@gmail.com