2026, fin del boxeo como lo conocemos

Mientras Christian "Chispa" Medina, espera fecha para estrenar su campeonato mundial gallo OMB, Pablo Lemus, Gobernador de Jalisco, dijo que aquí se realizará la primera defensa, el también tapatío y campeón mundial pluma, Rafael "Divino" Espinoza, expondrá por cuarta vez, en San Luis Potosí, el 15 de noviembre ante el desafiante Arnold Khegai, originario de Ucrania.

Boxeadores que son registro del cambio generacional, un dominio que mantuvo por quince años el jalisciense Saúl "Canelo" Alvarez, y quienes en 2026, como muchos púgiles y campeones mundiales estarán frente al proyecto de TKO Group Holdings, Inc., la promotora Zuffa Boxing, la que según sus administradores, presentará enfrentamientos entre los mejores boxeadores, peleas parejas, como se dice en el argot boxístico.

Un panorama que ha provocado reacción en toda la industria del boxeo actual. Para Oscar de la Hoya, presidente de Golden Boy, el boxeo continuará como lo conocemos, porque a los boxeadores que inician en esta profesión, se deben ir llevando, enfrentarlos ante adversarios que no desgasten en gran porcentaje su capacidad física, y cuando estén preparados, concertar el enfrentamiento que represente ascenso con dirección al prestigio y campeonato del mundo.

Insiste De la Hoya, en citar a Saúl "Canelo"Alvarez, como ejemplo del boxeador al que condujo para convertirlo en exitoso. Nada más alejado de la realidad, quien construyó a "Canelo", fue el yucateco Rafael "La Cobra" Mendoza. No se debe olvidar.

Las nuevas generaciones que han crecido en el mundo digital, y que son el mercado actual y futuro del boxeo, están a la expectativa, conocer el producto que publicita Dana White con Zuffa Boxing, un espectacular entretenimiento que iniciará por sepultar a la industria actual.

En enero inicia la aventura que deberá contar como primeros seguidores a los presidentes de los organismos boxísticos, CMB, AMB, FIB, OMB, están fuera de este proyecto, y prueba de inicio para que compruebe Paramount +, que son millones en el mundo, los seguidores de las combinaciones de Zuffa Boxing.

Con "Canelo" como estandarte del nuevo proyecto de TKO para brindarle atractivo y credibilidad, Crawford destronó al tapatío, el respaldo en 2026, lo deben sostener boxeadores que debutarán con los salarios de esta empresa, púgiles, que no es lejano imaginar, son clasificados de los organismos que rigen el boxeo.

La cosa se está poniendo buena... Y por ahí estaré atisbando.