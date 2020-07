Cumplida, a tiros y tirones, la jornada inaugural del Torneo de Apertura, la conclusión es que el que actualmente se ofrece a los aficionados en México, es -estaba escrito que así sería, después de todo- un futbol descafeinado...

*

Que la actividad de la jornada no arrancara el jueves, como se había previsto, y que, en cambio, se prolongara hasta el martes -algo absolutamente desusado-, es un detalle que se queda en el terreno de la anécdota. Es, además, un asunto que obedece a las causas “de fuerza mayor” contempladas genéricamente a priori en todos los órdenes de la vida

Que no hubiera ninguna sorpresa mayúscula entre los resultados de esa primera fecha, significa que los más de cien días de inactividad acumulados desde que abortó abruptamente el precedente Torneo de Clausura, no afectaron de manera significativa a la mayoría de los planteles; que, con sus más y sus menos, todos tomaron medidas para adaptarse a las peculiares circunstancias impuestas por un enemigo no por invisible menos poderoso y temible.

*

La peculiaridad por excelencia del torneo que se puso en marcha es, obviamente, la ausencia de público en las tribunas. La que ordinariamente era una excepción que ocurría solo en las escasas ocasiones en que un estadio era vetado como sanción por conductas violentas de los espectadores, será la regla... hasta nuevo aviso.

Para las actuales generaciones de aficionados, ver el futbol por televisión es parte de sus hábitos; es parte de su normalidad. Se trata, por lo demás, de una modalidad a la que han terminado por adaptarse aun los viejos (dicho sea con todo respeto), toda vez que, a cambio de sacrificar la posibilidad de ser, en cierta medida, parte activa del juego -no en vano se dice que el aficionado es “el jugador número 12”-, seguir los partidos por televisión permite, en muchos casos, ver al detalle situaciones que a golpe de vista pueden pasar inadvertidas (una falta, un fuera de lugar que alteraron el desarrollo e incidieron en el resultado de un partido...), o recrear, para apreciarlos mejor, a velocidades diversas y desde diferentes ángulos, los lances más dignos de comentar en los corrillos y de almacenar en la memoria.

*

Con sus pros y sus contra, pues, una cosa es que ver el futbol por televisión sea una opción... y una muy diferente que no haya de otra sopa.