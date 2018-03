La propuesta de respetar el ascenso, por una parte, y suprimir el descenso durante dos temporadas, por la otra, con la intención de aumentar a 20 el número de equipos de Primera División, tiene visos de prosperar…

Si la “filtración” que corrió como reguero de pólvora y motivó una tolvanera de comentarios hace unas semanas, en el sentido de que tanto el ascenso como el descenso podrían suprimirse durante cuatro temporadas, encontró la oposición generalizada de los entendidos, la variante que ayer comenzó a circular tiene la ventaja de que queda bien con casi —subrayémoslo: casi— todo mundo.

Por una parte, la nueva modalidad dejaría conformes a los dirigentes de equipos de Primera que se verían amenazados una vez que se defina el descenso al cabo de la presente temporada. En la hipótesis —mera hipótesis, reiterémoslo— de que el Veracruz, actual sotanero en el tabulador correspondiente, descendiera, se supone que Atlas, Querétaro y Lobos BUAP —por señalar a los que actualmente sienten la lumbre en los aparejos— tendrían cierto margen de maniobra para rearmarse… sin el temor de ser ellos los afectados en las dos siguientes temporadas.

Por la otra, también quedarían conformes los equipos de la Liga de Ascenso que deportiva y administrativamente estarían en condiciones de llegar al máximo circuito, porque no se verían afectados en lo económico ni burlados en lo deportivo, como externaron sus dirigentes a partir de que el tema se volvió noticia.

Las críticas provendrían, en todo caso, de los puristas que tildarían de pusilánimes y convenencieros a los dirigentes que podrían sacar el pie del acelerador durante dos años en los que nadarían “de muertito” en las aguas mansas de la mediocridad.

Demostrado como está que hay plazas a las que les quedó grande el ascenso (Cuernavaca, La Piedad, Ciudad Juárez, Celaya...) y otras que no siempre están en condiciones de tener equipos de Primera División competitivos (Irapuato, Veracruz, Puebla, Querétaro, Morelia, San Luis…), la gran ventaja de acrecentar a 20 el número de participantes en la Primera División sería la posibilidad de armar un calendario en el que no hubiera necesidad de meter cuñas como el Torneo de Copa, que diluyen el interés de los aficionados, no son imán de taquilla, los equipos de Primera solventan con suplentes —“equipos alternos”, los llaman—… y sólo sirven, en rigor, para llenar fechas de cualquier manera.