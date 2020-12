-Con-gruen-cia

El mensaje central de “La Mañanera” de ayer es, en lo esencial, irreprochable: la atenta, amable, respetuosa, comedida solicitud -de ninguna manera orden, imposición o exigencia; ¡líbrenos Dios…!-, a todos los mexicanos, a “no salir de casa”, salvo para lo indispensable, en los próximos diez días. Si la recomendación se acata (sería lo deseable… aunque quizá no sea lo más probable), casi seguramente se reduciría la cifra de contagios de COVID-19 y se bajaría un grado la intensidad del color del terrorífico semáforo epidemiológico…

El consejo -vale reiterarlo- es irreprochable… aunque su autor no tenga la autoridad moral deseable para esperar que dé los resultados apetecidos. Y no solo porque él mismo, el último fin de semana, incurrió en incongruencias, en prácticas contrarias a las que predicó ayer, al prodigarse en acercamientos, abrazos, saludos, fotografías y hasta besos con muchas personas durante la gira que realizó por Tabasco, sino por los mensajes orientados a minimizar la gravedad de la pandemia, desgranados sistemáticamente desde las etapas iniciales de la misma.

Botones de muestra, sus recomendaciones (en marzo) a “salir”, “abrazarse”, “comer en fondas”…; su teoría (ídem) de que “el escudo protector es como el ‘Detente’; es la honestidad; es no permitir la corrupción”…; su insistencia (en mayo) de que “ya se domó la pandemia”…; la aseveración (en junio) de que “No mentir, no robar y no traicionar” ayuda a no tener coronavirus...; sus “datos” (en agosto) de que “Son más los fallecidos, de acuerdo con la población, en Estados Unidos, Brasil, Chile, Perú, y si nos comparamos con Europa, son más los fallecidos en España, Francia e Inglaterra, que en México”, y (en noviembre) de que “México es de los países de América con menos fallecidos en proporción a su población”… Etc.

Además, al aseverar que “La prueba más contundente fue lo que sucedió (…) el día de la Virgen de Guadalupe, la celebración más importante del país; cuando este 12 está la Basílica vacía, se demuestra que la gente actúa de manera responsable”, omitió “otro dato”: la previa decisión conjunta de las autoridades civiles y eclesiásticas, de cerrar durante cuatro días el santuario.

Colofón: está bien que la autoridad aconseje, recomiende o aleccione… pero es mejor si, para asegurarse de que sus sabios consejos se acaten, ella misma -de conformidad con lo que establecen las leyes y reglamentos emanados de la Constitución que solemnemente “protesta cumplir y hacer cumplir”- ejerce plenamente su función.