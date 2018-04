Si a media semana hubo al menos un buen pretexto para festejar, el fin de semana hubo varios para poner las banderas de la moral a media asta…

Primero —¿quién lo ignora…?— fue la coronación del Guadalajara en la Concachampions, y la conquista del boleto para el Mundial de Clubes. Después —por orden de aparición, como en el teatro—, el mediocre cerrojazo de la lamentable campaña del Atlas, aunque los resultados de la recta final no fueron tan desastrosos como los del arranque; la despedida de Rafael Márquez, a quien casi seguramente se regalará el homenaje de participar (ya Dios dirá con cuánta pena o cuánta gloria…) en el Mundial en puerta; la enésima derrota del Guadalajara como local, para cerrar la etapa regular del Torneo de Clausura —del que fue campeón hace un año— como penúltimo de la clasificación general; y ayer, por si todo lo anterior hubiera sido poco, la frustración de los “Leones”, porque tuvieron en la mano el resultado que les hubiera dado el campeonato en la Liga de Ascenso y el consiguiente boleto para disputar el ascenso…, y lo dejaron escapar.

*

En el caso de las “Chivas”, tal vez se recuerde que uno de tantos recientes argüendes que se volvieron noticia fue la declaración de uno de sus jugadores —“la verdad no peca pero incomoda”, reza el adagio— de que su plantel era “muy corto”…

Pues bien: el sábado, tras la derrota ante el León, en casa, Matías Almeyda declaró que “el equipo se tiene que reforzar”. Sus palabras significan, primero, que era correcto el diagnóstico del jugador al que regañaron por decir prácticamente lo mismo; y abren la incógnita, después, acerca de las medidas que en ese sentido tomará una directiva que al no poder impedir que trascendiera el malestar del plantel en pleno al no haber solventado los premios pactados desde hace un año, tácitamente ha reconocido que sus finanzas no son tan boyantes como quisiera.

*

En el Atlas, la suspensión del descenso en las próximas dos temporadas puede favorecer la maduración de los prospectos que aparecieron en la recta final del actual certamen, a partir de que Gerardo Espinoza se hizo cargo del equipo.

Y en cuanto a los “Leones”, vale recordar que “Los grandes hombres se recuperan fácilmente de un fracaso; los hombres pequeños, en cambio, jamás se recuperan de un triunfo”.